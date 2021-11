Las ventas de vehículos nuevos registrados en octubre último mostraron avances en casi todas sus categorías, y en algunos casos superaron los niveles pre-pandemia, así lo señaló Alberto Morisaki, Gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz (AAP) al tiempo de explicar que los resultados responden a diversos factores, como la reactivación de algunos sectores de la economía, el uso de ahorros privados y el impulso recibido por ingresos extraordinarios (fondos de AFP y CTS).

“Un factor decisivo sin duda han sido las campañas comerciales implementadas por los concesionarios, que también han ayudado al aumento de las ventas. No obstante, persisten ciertos factores de riesgo, básicamente asociados al rumbo de la política económica que tomará el actual Gobierno”, apuntó tras sostener que, si no se corrige el discurso y si no se dan señales claras al mercado, la incertidumbre provocaría que la economía se resienta el 2022, y por ende la actividad automotriz se deteriore.

De acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de Administración de Registros Públicos (Sunarp), dijo, la venta de vehículos livianos nuevos (integrado por automóviles, camionetas, pick up y furgonetas, station wagons, SUV y todoterrenos) totalizó 14,931 unidades en octubre de 2021, mientras que durante los primeros diez meses del presente año las ventas llegaron a 126,585 unidades, superando en 47% al resultado de similar periodo del 2020. En tanto, al compararlo con el 2019 se observa un crecimiento de 0.94%, superando, por primera vez, el nivel observado previo a la pandemia.

En detalle

Al desagregar la información se aprecia que la venta de automóviles y station wagons sumaron 36,867 unidades durante enero y octubre del 2021, cifra mayor en 26.4% en comparación con igual periodo del 2020 aunque inferior en 21.7% en relación al 2019. Mientras que las ventas acumuladas de SUV llegaron a 50,275 unidades en el periodo de análisis (+69% vs 2020, +23.5% vs 2019), las de pick up y furgonetas se ubicaron en 24,002 unidades (+59.5% vs 2020, +28.4% vs 2019). En una situación similar se encuentran las camionetas, cuya venta se situó en 15,441 unidades (+26.9% vs 2020, -18.2% vs 2019).