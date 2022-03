La tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se exigirá para el ingreso a establecimientos públicos y privados desde el 1 de abril, informó ayer el Ministerio de Salud.

El Gobierno a través del titular de la PCM, Aníbal Torres y el ministro de Salud, Hernán Condori, anunciaron que en los próximos días se emitirá el decreto supremo con las disposiciones.

Torres dijo que será necesario que los mayores de 18 años tengan tres dosis y que todos los establecimiento públicos y privados están en la obligación de constatar que la disposición se cumpla.

Sector público

Advirtió que aquellas personas que trabajan en el sector público y que no cuentan con la tercera dosis “no podrán volver al trabajo y corren el riesgo de perderlo”, aunque, aclaró, habrán excepciones.

“Como hemos dicho, la vacuna no es obligatoria, pero el que toma la decisión de no vacunarse no tiene derecho de perjudicar a los demás. Las personas que, por ejemplo, trabajan en el sector público y que no tienen las tres dosis, no pueden volver al trabajo y corren el riesgo de perderlo”, puntualizó el jefe del Gabinete Ministerial.

Por su parte, el ministro Condori señaló que la exigencia de las tres dosis hará que más personas acudan a inmunizarse contra el covid-19 a los vacunatorios, espacios donde hoy se observa una menor cantidad de personas a diferencia de semanas atrás.

Aseguró que “la gente joven” no se está aplicando la tercera dosis de la vacuna por “una falsa sensación de seguridad”. “Quizá antes sí había gente (en los vacunatorios) porque se veían personas en los hospitales, en UCI, los fallecidos, pero ahora, igual, no hay que bajar la guardia”.

También informó que se han detectado en el Perú 16 casos de la variante del covid BA2 desde fines de enero y que por ello se exigirá la tercera dosis, no como dosis de refuerzo, sino como parte del esquema tradicional.

“Se tienen que poner sí o sí (la vacuna) para poder ingresar a los coliseos, a los estadios, a sus actividades laborales presenciales, cuando van a viajar a los territorios nacionales, en el ingreso a los ambientes cerrados, a todos los centros comerciales, tienen que presentar su carné de vacunación con la tercera dosis”, refirió.

Asimismo, las autoridades indicaron que también se está estudiando la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo contra esta enfermedad.

Anticuerpos decaen con el paso del tiempo

De acuerdo con el Minsa, diferentes estudios científicos han demostrado que los anticuerpos proporcionados por las vacunas contra el covid-19, o por enfermedad, decaen en los meses siguientes; además, en el caso de la variante ómicron, tres dosis son necesarias para adquirir una protección adecuada.

El titular del Minsa anunció que para facilitar la vacunación de los mayores de 18 años, los centros de vacunación permanecerán abiertos durante 36 horas este fin de semana.

Según información pública, hasta la fecha se han aplicado 11 millones 935,794 terceras dosis a mayores de 18 años del país, cuando la población total de ese grupo etario es de 24 millones 964,920.