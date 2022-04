Xiaomi tiene presente el lema “Hacernos amigos de nuestros usuarios” marcando el inicio uno de sus valores principales para fortalecer el vínculo con su comunidad. Por ello, Xiaomi Global Community ha creado una nueva campaña de participación de Xiaomi Fans a gran escala, a quienes les da la oportunidad de construir amistades duraderas con otros fanáticos alrededor del mundo a través de la música.

El año pasado Xiaomi decidió convocar a creativos músicos entre todos los Xiaomi Fans alrededor del mundo, como parte de su campaña “Music Together” (Música Juntos), uno de los eventos más importantes de la serie “Better Together” (Mejor Juntos).

Este proceso contempló crear una canción con letra y música, ritmos, interpretación de instrumentos y producción musical. Xiaomi recibió cientos de videos de 15 países, contribuyendo así a ser una vitrina para el talento local.

“We are Together” es el resultado de esta gran convocatoria y también es la melodía principal del Xiaomi Fan Festival 2022, que se celebra en conmemoración al aniversario global número 12 de la marca y en agradecimiento al apoyo de los miles de Xiaomi Fans alrededor del mundo; y que en Perú se lleva a cabo del 6 al 17 de abril con grandes descuentos y promociones.

La letra de la canción lleva el sello del compositor peruano Mauro Ferdinand, quien fue elegido entre cientos de participantes de todo el planeta y co-creó la canción ganadora junto a miembros de la comunidad de Xiaomi Fans, participando colaborativamente desde diversos lugares del mundo.

Esta canción habla de la importancia de mantenerse positivos y de la unión en tiempos difíciles y el video de este ‘single’ fue grabado en el desierto de Sarapampa, al sur de Lima.

El videoclip de la canción fue creado por Xiaomi Fans para Xiaomi Fans y dirigido remotamente desde China. Además, reunió a destacados músicos peruanos como Susan Green (cantante), Mauro Ferdinand (DJ, productor y compositor), Jamie Panda, miembro de la banda de música gamer Alther (bajo/guitarra) y Fariras de King Lotus (batería), con quienes se tuvo un gran día de filmación en este escenario del Perú, y donde destacó la dirección de arte y el profesionalismo en todo momento.

Asimismo, Jamie Panda ganó el premio a mejor bajista en el mismo concurso, dejando ambos en alto el nombre del Perú al sellar su talento en esta canción.

“En el 2021 compré mi primer smartphone Xiaomi por recomendación de un amigo que me habló de la excelente relación precio-calidad de esta marca. El modelo elegido fue el Redmi Note 10S, me enamoré de él y me uní a la Xiaomi Community App. Gracias a ella, pude saber que estaban buscando un compositor para la campaña ‘Better Together’. Decidí postular y aquí estoy ahora”, dice emocionado Mauro Ferdinand, productor y compositor de la canción oficial del ‘Xiaomi Fan Festival 2022’, quien actualmente está trabajando en una versión en español y quechua de la canción, a ser interpretada por la cantante Renata Flores, y que será lanzada en los próximos días.

“We are together” se lanzó en simultáneo, en más de 50 plataformas de transmisión de música en todo el mundo, incluidas Apple Music, Spotify, Tidal, VEVO, Deezer, etc. También puedes descargarla a través de múltiples plataformas de música: https://orcd.co/-wearetogether- o ver el videoclip en https://youtu.be/aXaTpoObmzo y las redes oficiales de Xiaomi Perú.

Compartimos parte de la letra de la canción para que puedas animarte a cantarla también:

“We are never too far apart

We got a good head start

Reaching the stars

You know we got a good shot

Cause we make a community

Lifting each other up

Flying so high, making it happen!”