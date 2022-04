Aldo Miyashiro, conductor del programa de “La Banda del Chino” de América TV, respondió hoy tras ser ampayado besándose con la periodista deportiva, Fiorella Retiz, por “Magaly TV la Firme”.

A través de su programa Miyashiro sostuvo que asume todos los actos que registró el programa de espectáculos y reconoció ser el causante de la ruptura de su matrimonio que duró 17 años.

“He venido por que quiero asumir los actos que usted vio ayer en el programa de Magaly Medina, podría inventar que mi relación está mal, pero lo cierto es que he tenido 17 años de matrimonio con altibajos, con momentos difíciles y duros, que se afectan por mi culpa”, sostuvo.

Miyashiro recordó que retornaba de un “viaje familiar muy lindo”, pero remarcó y reconoció, “yo quebré todo esto en unos instantes”. “Lo importante es que yo me equivoque y cometí un error que me va a perseguir toda mi vida”, sostuvo.

Miyashiro también se dirigió a su esposa Érika Villalobos. “Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicione su confianza y no merezco lo que ella ha hecho por mi”, sostuvo.

“Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerlos pasar por esta humillación y esta vergüenza que no se la merecen, quiero trabajar para resarcir el daño que he hecho”, remarcó.

Miyashiro dijo que el más decepcionado es el mismo en este momento. “Nunca imaginé que yo podía provocar tanto dolor y lo he provocado para alguien que no se lo merece, me equivoqué”, remarcó.