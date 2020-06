Aldo Miyashiro: "La cocina no es mi fuerte, pero me defiendo"

Aldo Miyashiro se enfrentará hoy a Amy Gutiérrez en Mi mamá cocina mejor que la tuya. Aquí, algunas declaraciones de Aldo.

Aldo, te veremos en Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿sabes cocinar?

La cocina no es mi fuerte, pero me defiendo. En el programa demostré que la medida para hacer el arroz puede ser tres manos y que hay varias técnicas para romper los huevos. Es verdad que mientras cocinaba se me cayeron algunas cosas y que confundí algunos ingredientes, pero me divertí mucho.

Eres de buen comer, se ha visto un cambio radical en tu peso en los últimos años…

Toda mi vida he pesado 60 kilos, más o menos, y ahora, porque como más, peso un poco más de ochenta; intento hacer ejercicios, pero no es mi fuerte, ya los años me están pasando factura, también.

Cambiando de tema, ¿se podría decir que eres polifacético?

Es complicado escribir, actuar, dirigir y producir, pero es la única forma que he encontrado de llevar a cabo mis proyectos. Es cansado, pero siempre repito, al compararlo con otras chambas, “esto es un placer”. Seguramente cuando ya me canse de todo voy a terminar escribiendo para otros o para mí.

Y, también, te gustaría ser técnico de Universitario…

Soy hincha desde que tengo 5 años, vestir la camiseta del equipo de mis amores no tiene precio, así como ir al estadio y alentarlos en las buenas y en las malas. Sí, sería hermoso ser técnico de Universitario, es uno de mis sueños y espero poder cumplirlo, la situación está complicadita, pero no es imposible.

