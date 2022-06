El procurador público especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco, expresó su confianza que en los próximos días el ex juez supremo César Hinostroza arribe al país con la finalidad de que pueda responder a la justicia peruana.

Indicó que hoy a las 16:00 (hora peruana) sostuvo una reunión con el equipo de abogados de España para que, inmediatamente, presenten un escrito a la Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional, que es el área que tiene el pasaporte de Hinostroza “pidiendo que de una vez se ejecuten las dos extradiciones”.

Recordó que en España se resolvieron dos solicitudes, una referida a su participación en la organización denominada los Cuellos Blancos del Puerto y por la fuga del país a través de la frontera, mientras que estaba pendiente la referida a la solicitud de asilo, alegando que era perseguido político.

“Los dos primeros ya culminaron, lo que estaba pendiente era este proceso administrativo (de solicitud de asilo) que en primera y segunda se le niega, siendo que una vez que se deniega acciona un recurso administrativo cuestionando esta resolución”, refirió.

En ese sentido, precisó que este trámite tiene una peculiaridad que cuando se le deniega la solicitud de asilo en vía administrativa, “la consecuencia es que se le expulsa del país”.

“Lo que se resolvió hoy a las 10:00 horas es que se nos ha notificado una resolución emitida el 6 de este mes, donde indica que este recurso de casación no ha pasado la barrera exigente que requieren estos escritos o recursos, indicando que no existe fundamento y no hay caso, pues César Hinostroza nunca fue perseguido político y el estado español nunca le afectó el derecho al debido proceso”, agregó.