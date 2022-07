A partir de hoy, los socios conductores de la app de Uber en Perú contarán con una nueva opción de seguridad llamada “Usuarios mejor calificados”. Con esta podrán elegir la calificación mínima de los usuarios de los que deseen recibir solicitudes de viajes.

De esta forma los socios conductores tendrán más control a la hora de estar conectados a la app, sobre todo en altas horas de la noche, sabiendo que están movilizando a quienes tienen buenas calificaciones, en caso así lo hayan seleccionado.

“Esta nueva funcionalidad fue creada teniendo en cuenta que los socios conductores indican que se sienten más seguros y cómodos realizando viajes con usuarios que cuentan con una alta calificación. Además este parámetro puede ser modificado en cualquier momento por el mismo socio conductor, sin impactar la experiencia de viaje para el usuario”, aseguró Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad en Uber para la región Andina.

Es importante recordar que en cada viaje a través de la app de Uber, los usuarios y socios conductores pueden calificarse mutuamente con el objetivo de mejorar la experiencia de todos. La calificación de cada usuario es el promedio de los últimos 500 viajes realizados, por lo que siempre se puede mejorar.

Para lograrlo, Uber promueve entre toda su comunidad de usuarios, usuarias, socias y socios conductores de la app, el cumplimiento de sus Términos y Condiciones y Guías Comunitarias, las cuales abarcan tres principios: tratar a todos con amabilidad y respeto; ayudar a otros a mantenerse seguros; y respetar la ley.

La compañía tecnológica, invita a todos los usuarios peruanos a seguir recomendaciones prácticas para mantener y mejorar su calificación en la app como: evitar dejar basura en el vehículo, no hacer esperar al socio conductor, no incitar a los socios conductores a que excedan el límite de velocidad, y no cerrar fuerte la puerta del vehículo.

Además, es importante recordar que la app de Uber tiene una política de cero tolerancia a actos de discriminación de cualquier tipo, y que no se permiten contactos físicos de ningún tipo, ni comentarios inadecuados, preguntas personales u otras conductas de acoso.

Adicionalmente, Uber facilita a los usuarios conocer cómo se compone su calificación, con una sección desde el Centro de Privacidad dentro de la app de Uber o en línea. En este apartado, cada usuario puede encontrar cuántos socios conductores le han calificado con 5 estrellas y, también, cuántos le dieron la más baja calificación posible: 1 estrella.

El Centro de Privacidad se encuentra abriendo el menú de “Configuración” > Privacidad > “¿Quieres ver un resumen de cómo usas la app de Uber?” “Ver mis calificaciones”.

Cómo funciona la nueva opción para socios conductores:

Ingresa a la sección “Preferencias de Viaje”. Activa la función “Calificación de usuario/a” Define la calificación mínima para recibir solicitudes de viaje. Puedes modificar este valor en cualquier momento