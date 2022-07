Bryan Arámbulo llega a “En esta cocina… Mando yo”. Él hace dupla con su mami Rosita, y juntos se enfrentan a Hugo García y a su mamá. Aquí, una entrevista a Bryan

Este domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco, ¿qué tal la pasaste?

Me encantó, es la primera vez que cocino en televisión y aunque me puse nervioso, la pasé divino. Y llegué con mi mami, ella y yo hacemos un gran equipo en la cocina y en todos lados, así que me encantó ser parte del programa.

¿Qué significa ella para ti?

Mi mamá es mi mejor amiga, es mi motor y motivo, ella es mi luz y mi esperanza, no hay palabras para describir el amor que siento por ella.

Te vimos desenvolverte bien en la cocina…Tengo 25 años y vivo solo, así que yo sé cocinar, mi mamá me ha enseñado a cocinar desde pequeño, ella me ha enseñado a ser muy independiente. Yo conquisto y encanto por el estómago, me salen muy bien el pollo el broaster y los tallarines.

¿Y qué tal la competencia? Hugo García es un amor de persona, igual que su mamita, pero en la cocina estaba perdido.

Cambiando de tema, ¿en qué proyectos estás ahora y qué se viene para ti? Estamos produciendo temas inéditos, trabajando de la mano de artistas internacionales, nuestra mirada va hacia el extranjero, tenemos una producción de primera, estoy muy agradecido con los promotores que apuestan por mí.

Eres un chico joven que goza de mucho éxito, ¿a qué le debes esto y cuáles son tus sueños?

El éxito que estoy empezando a cultivar lo he logrado con mucho esfuerzo, es producto de amanecidas, de lágrimas y de sudor, y todo esto siempre con el apoyo de mi familia, me apena que mi padre no esté ahora conmigo, viendo mis triunfos. Y mañana más tarde, mi sueño es salir al extranjero y que mi apellido sea aún más reconocido, quiero alcanzar premios importantes, soy consciente de que todo esto solo será posible con la bendición de Dios y con mucho trabajo.

¡No te pierdas “En esta cocina… Mando yo”, este domingo a las 7 de la noche, por América Televisión!