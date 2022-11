Xiaomi apuesta por contribuir a la difusión de “Model of The Year”, una plataforma donde se elegirá a una joven promesa del modelaje local, con el fin de que viaje a Nueva York (USA), en busca de un contrato con una agencia internacional. Sin embargo, no es la primera vez que moda y tecnología se unen.

“La incursión en la moda no es algo nuevo para Xiaomi. Anteriormente, la marca acompañó al destacado diseñador Edward Venero, quien presentó una colección cápsula tomando como punto de partida los colores del smartphone Mi 11 Lite 5G“, afirma Nathalie Vattuone, gerente de marketing de Xiaomi Perú.

Vattuone explica que también se realizó el Boutique Moda Perú Live, el primer evento digital de moda peruana en noviembre del año pasado, donde nueve diseñadores pudieron mostrar lo mejor de su talento a través de una colección primavera-verano.

“Esta vez hacemos lo propio con la búsqueda de la siguiente modelo peruana a través de ‘Model of the year’ de la mano del Xiaomi 12 Lite, bajo el lema ‘Mi Escena, Mi Estilo’. Este nuevo smartphone posee un diseño ultra delgado y viene en irresistibles colores (lite pink, lite green y black) y cámara triple de 108MP’”, explicó.

La convocatoria a castings se concentró en encontrar a una chica con mucha actitud, entre los 14 y 24 años, en las ciudades de Lima, Trujillo, Cusco y Arequipa.

En ellos, las postulantes tuvieron que demostrar el mayor talento en la pasarela frente a un reconocido jurado, que estuvo compuesto por la ex Miss Perú Valeria Mazza, y ex participantes del programa como Javiera Arnillas, tal como se puede apreciar en el primer episodio del programa.

“Estamos muy contentos de unirnos a una marca de tecnología tan reconocida e innovadora como Xiaomi. De hecho, todas las modelos de “Model of the Year” estarán probando el producto estrella, Xiaomi 12 Lite, el más aesthetic de la marca, y complementando su experiencia con el ecosistema durante el reality show como la Xiaomi Smart Band y los Redmi Buds 3 Lite en esta sexta edición del reality”, explica Stephanie Schiller, directora de “Model of The Year”, nombrada la mejor modelo de la semana de la moda en 2015 e imagen de la misma en 2016.

Como en ediciones anteriores, las 10 finalistas serán parte del reality transmitido a través del canal de YouTube oficial de Model Of The Year, donde pasarán retos de las distintas marcas que patrocinan este evento, incluida Xiaomi, quien se sumó este 2022 con su recientemente lanzado modelo Xiaomi 12 Lite.

Allí el público podrá conocer el crecimiento de las elegidas y decidir su eliminación. La presentación oficial de las finalistas será el 7 de noviembre en el Real Plaza, mientras que la ganadora se irá de viaje a Nueva York en busca de un contrato internacional.

El evento final se llevará a cabo el 23 de noviembre con un desfile de modas como gran cierre de fecha.