Los panetones peruanos, uno de los productos más representativos de la Navidad, llegaron entre enero y octubre de este año a 19 países, cuyo ranking fue liderado por EE.UU. al concentrar el 54.9% del total, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los despachos ascendieron a US$ 6 millones 300 mil, registrando un crecimiento de 10.4% en comparación al mismo periodo del 2021, cuando el monto fue por US$ 2 millones 479 mil 469.

Además de EE.UU. con US$ 3 millones 460 mil y un incremento de 39.6%, otros mercados fueron Chile (casi US$ 1 millón 136 mil). A pesar de disminuir sus pedidos en 48.6%, concentró el 18%.

Los que completaron el top ten fueron Bolivia (US$ 529 mil 641), Japón (US$ 306 mil 316), Bélgica (US$ 216 mil 468), Países Bajos, España, Ecuador, Costa Rica y Canadá.

Aunque por montos menores, se retomaron los envíos de este producto nostálgico a Costa Rica, Colombia y Curazao y se dejó de exportar a Singapur, Santa Lucía y Reino Unido. Asimismo, se enviaron muestras a Italia y Cuba.

Innovación

Si bien el panetón más despachado fue el tradicional, con pasas y frutas confitadas, las compañías siguen innovando en el uso de insumos, es así que en los puntos de venta también se encuentra este delicioso bizcocho preparado con harina de lúcuma, moringa, maíz morado, maca con cáscara de mango, chispas de chocolate, trozos de castaña, chocolate blanco, arándanos y otros ingredientes; y complementados con nutella y crema de avellanas.

Nestlé Perú fue la principal empresa exportadora de panetones, seguida de Compañía Nacional de Chocolates, Gloria, Gelafrut, Panificadora Bimbo del Perú, Esencias Químicas, Alicorp, JM Importadora Exportadora y Servicios, Sagastegui Distribuidores, Gerald & Camila Export, entre otras.

Datos

-Perú exportó panetones en caja y en bolsa, de 900 gramos mayormente.

-EE.UU., Chile y Bolivia fueron los principales destinos demandantes de este bizcocho peruano, concentrando el 81.4% del total despachado.