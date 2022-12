La exportación de nacimientos peruanos y accesorios relacionados a las fiestas navideñas ascendieron a US$ 496 mil 720 entre enero y octubre del presente año, registrando un crecimiento de 26.1% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 394 mil 034), informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Si bien son cifras positivas, el gremio indicó que los despachos de estos productos aún no se recuperan de los efectos negativos de la pandemia, pues en ese mismo lapso del 2019 alcanzaron los US$ 652 mil 657. Incluso, sigue lejos de su récord histórico logrado en el mismo periodo del 2018 (US$ 922 mil 609).

En esos 10 meses del 2022, el principal destino fue Italia (US$ 195 mil 660) al concentrar el 39.4% del total, registrando un importante incremento de 157.8% en relación al mismo periodo del año pasado.

En segundo lugar se ubicó EE.UU. (US$ 128 mil 203) cuya demanda de nacimientos y accesorios de navidad representó el 25.8% del total, a pesar de contraer sus pedidos en -29.7%. Completaron el top ten Francia, España, Alemania, México, Panamá, Bahamas, Colombia y Bélgica, llegando a un total de 22 destinos.

Se retomaron los envíos a Bahamas, Austria, Países Bajos, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Brasil, Antigua y Barbuda, Curazao, Portugal y Tailandia; en contraparte, se dejó de exportar a República Checa, China, Islas Caimán, Polonia, República Dominicana, Barbados, Santa Lucía, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda y otros.

Estas piezas fueron exportadas en varias partidas, de las cuales ‘las demás estatuillas y demás artículos para adornos de cerámica’ concentró el 75.2%. Incluyen los nacimientos de cerámica, nacimientos en mate burilado, en botellas de vidrio; y adornos de cerámica, entre otros, los cuales provinieron principalmente de Lima, Callao y Ayacucho.

Datos

Las principales empresas exportadoras fueron Manos Amigas S.A., Intercrafts Perú S.A.C., Apumano S.A.C., Allpa S.A.C., Stamfino Export S.A.C., Www.novica.com S.A.C., Decorsilver E.I.R.L., R. Berrocal S.A.C., Machupicchu Arts E.I.R.L. y María Fashion E.I.R.L.

En el 2021 (enero-diciembre), los despachos de estos productos sumaron US$ 529 mil 017, 8.6% más respecto a los US$ 487 mil 191 del 2020. No obstante, aún está lejos de la mejor cifra histórica: US$ 1 millón 076 mil en el 2018.