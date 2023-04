El Día del Libro es una fecha muy especial para celebrar la lectura y el valor que los libros tienen en nuestras vidas.

En este día, se recuerda la importancia de fomentar el hábito de la lectura, que nos permite acceder a nuevos conocimientos y perspectivas, ampliar nuestro vocabulario, ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de análisis y reflexión, y también puede ser una fuente de entretenimiento y una forma de escapar de la rutina diaria.

Los amantes de los libros siempre buscan algo nuevo que añadir en su lista de lecturas, por ello, suelen tener un espacio reservado en sus libreros para explorar diferentes tipos y géneros literarios.

Salir de la zona de confort y aventurarse a leer textos que no estamos acostumbrados, nos permitirá conocer mejor nuestras preferencias, además de enriquecernos a través de la lectura.

En ese sentido, Ibero Librerías ha seleccionado cinco libros contemporáneos, para diversos públicos, que no pueden dejar de incorporar en sus bibliotecas personales. Además, cabe destacar que estos títulos estarán con descuentos en todos los locales de Ibero Librerías por el Día del Libro.

Infantil:

– Tu cuerpo es tuyo – Lucía Serrano: Este libro tiene el objetivo de enseñar a los más pequeños cómo es el cuerpo, los límites personales y el respeto, abordando un lenguaje sencillo e ilustraciones claras. Fue realizado con ayuda y asesoramiento de especialistas, habla de sexualidad y de prevención de abusos a los niños y niñas.

– Hilda y el Trol – Luke Pearson: Una novela gráfica ideal para niños y adultos. Esta obra es el primer libro de una saga donde Hilda nos conducirá a través de diversas aventuras en un universo mágico donde habitan trols, hombres de madera, gigantes y muchas criaturas más.

– Daisy Jones and The Six – Taylor Jenkins Reid: Parte de la literatura juvenil más popular, con una reciente adaptación a serie por Amazon Prime Video. La historia nos cuenta sobre la trayectoria de una banda de rock and roll, donde la protagonista es Daisy Jones. La trama nos sumerge en una serie de crisis, rivalidades, amores, luchas de egos, entre otros.

– La química del amor – Ali Hazelwood: Una comedia romántica situada en la NASA en la que una científica se ve obligada a trabajar en un proyecto junto a su archienemigo, con resultados explosivos. Escrita por la autora Best Seller, Ali Hazelwood, conocida también por escribir ‘La hipótesis del amor’.

Literatura:

– Cien Cuyes – Gustavo Rodriguez: Libro ganador del premio Alfaguara 2023, por segunda vez con un autor peruano luego de 17 años. Es una novela tragicómica, situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo: somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor.