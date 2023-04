Cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro con la finalidad de resaltar y promover la importancia de la lectura/">lectura en todas las edades.

Como parte de los beneficios de la misma, fortalece los lazos entre las personas y aumenta los conocimientos en distintos rubros; asimismo tiene un efecto estimulante en la creatividad de cada lector.

En ese sentido, la tecnología se posiciona como un aliado para incrementar los canales de lectura a través de los smartphones y aplicativos para ver o descargar libros en versiones digitales.

Por este motivo, Italo Zolezzi, Marketing Manager de ZTE Perú, recomienda cinco aplicaciones para descargar y leer libros de manera online.

Wattpad: Es una plataforma con distinta narrativa, es decir, se puede leer y redactar. Actualmente, la aplicación posee más de 10 millones de historias y libros para disfrutar de forma gratuita. Se pueden encontrar diferentes géneros literarios como thrillers, ciencia ficción, romance, fanfiction, aventura, entre otros. Para gozar de mayores horas de lectura sin interrupción, el ZTE V40 Vita brinda una batería extra grande de 6,000 mAh y carga rápida de 22.5W. Es importante resaltar que esta plataforma vio nacer distintos títulos que se convirtieron en éxitos como la película “El stand de los besos” en Netflix o el best seller de New York Times, After.

Google Play Libros: Este aplicativo viene instalado de fábrica en muchos dispositivos Android. Hay otros aspectos que representan una ventaja competitiva como, por ejemplo, permitir ajustar el tamaño y color de la fuente, diccionario por si no se conoce algún significado, descarga de libros gratuitos e incorpora una traducción automática. Por último, tiene una tienda en donde se pueden encontrar los lanzamientos más recientes con grandes descuentos.

Eboox: También, Eboox es una herramienta que permite tener otro nivel de personalización para potenciar las horas de lectura. Ofrece una biblioteca con libros gratuitos con la opción de importar y tenerlos guardados en el smartphone. Para los problemas de almacenamiento interno, el ZTE V40s será el aliado ideal para guardar tus ebooks ya que está equipado con 128 GB de memoria ROM con la posibilidad de ampliarla hasta un 1TB mediante una tarjeta Micro SD. También posee 6GB de memoria RAM que se pueden aumentar hasta 11GB de memoria RAM Virtual, permitiendo aprovechar todo el potencial del celular.

Worldreader: La app dispone de un amplio portafolio de libros gratuitos de distintos géneros desde deportes hasta infantil. El catálogo es diverso en novelas antiguas y tiene un espacio dedicado para libros recientes. Por otro lado, la gran mayoría de ejemplares están en inglés ayudando a la práctica de este idioma de manera hábil y creativa.

Amazon Kindle: La posibilidad de personalizar el tamaño de letra, color o generar anotaciones dan como resultado una experiencia atractiva para los lectores más versátiles. Por ello, Kindle reúne esta capa de personalización en una app que permite adquirir libros de la empresa o los que incluyen la suscripción a Amazon Reading o Kindle Unlimited. Para tener una mejor experiencia al leer, el ZTE V40 Smart 5G es excelente debido a su pantalla de 6.52” HD+ y la tasa de actualización de 90Hz, la cual generará una lectura fluida y menor cansancio a la vista.