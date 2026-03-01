Xiaomi amplía su ecosistema con el lanzamiento internacional de la serie Xiaomi Pad 8, integrada por la Xiaomi Pad 8 y la Xiaomi Pad 8 Pro, dos tabletas que combinan alto rendimiento, portabilidad extrema y herramientas de productividad impulsadas por IA.

Pensadas para profesionales y usuarios exigentes, estas tablets heredan la tecnología desarrollada para los smartphones de la marca y la adaptan a un formato versátil ideal para el trabajo en movimiento.

Con un perfil ultradelgado de apenas 5,75 mm y un peso de 485 gramos, ambos modelos ofrecen una experiencia potente en un diseño fácil de transportar. A pesar de su estructura más fina y ligera frente a la generación anterior, integran una robusta batería de 9200 mAh, lo que garantiza mayor autonomía para jornadas extensas de trabajo, estudio o entretenimiento.

Pantalla 3.2K de 11,2 pulgadas y fluidez de 144 Hz

La experiencia visual es uno de los grandes diferenciales de la serie. Las nuevas tablets incorporan una pantalla de 11,2 pulgadas con resolución 3.2K, capaz de alcanzar hasta 800 nits de brillo y una tasa de actualización de 144 Hz, ofreciendo imágenes nítidas, colores vibrantes y desplazamientos extremadamente fluidos.

Esta combinación resulta ideal tanto para la edición de fotos y documentos como para el consumo de contenido en streaming. Cada detalle se visualiza con claridad, incluso en entornos luminosos, convirtiendo a la Xiaomi Pad 8 en una herramienta versátil para productividad y entretenimiento.

Xiaomi HyperOS 3 y HyperAI: experiencia tipo PC con inteligencia integrada

La serie llega con Xiaomi HyperOS 3, un sistema operativo optimizado que introduce una interfaz más refinada y una experiencia cercana a la de un PC. Las pantallas de bloqueo renovadas, los widgets personalizables y las animaciones sutiles elevan la experiencia visual y funcional.

El sistema potencia la multitarea con un nuevo diseño de pantalla dividida que permite un formato vertical 5:5 y una relación horizontal 1:9, facilitando la gestión flexible de ventanas. Además, el modo Workstation amplía el número de aplicaciones visibles en el Dock para un acceso más rápido.

Gracias a Xiaomi HyperAI, la inteligencia a nivel de sistema mejora la transición entre tareas y fortalece la interconectividad con otros dispositivos del ecosistema Xiaomi. El navegador con experiencia de nivel PC incluye vistas previas al pasar el cursor, botón derecho y barra de herramientas optimizada, simplificando el trabajo colaborativo y la creación en línea.

La integración de WPS Office PC garantiza compatibilidad total con documentos, presentaciones, hojas de cálculo y archivos PDF, permitiendo editar y crear contenido profesional directamente desde la tablet.

Xiaomi Pad 8 Pro: máximo rendimiento con Snapdragon 8 Elite

En el segmento premium, la Xiaomi Pad 8 Pro incorpora la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite, con un aumento del rendimiento de CPU del 81% y GPU del 103%. Este salto la posiciona como una opción ideal para tareas intensivas, edición avanzada y multitarea exigente.

La carga rápida HyperCharge de 67 W reduce tiempos de espera, mientras que su configuración de cámaras —50 MP trasera y 32 MP frontal— responde a las necesidades de videollamadas profesionales y captura de alta calidad. El almacenamiento alcanza hasta 512 GB, proporcionando espacio suficiente para proyectos complejos y archivos multimedia de gran tamaño.

Asimismo, la versión con cristal mate y nanoestructura grabada incorpora tecnología antirreflectante que reduce el brillo en un 44% frente a la generación anterior, mejorando la experiencia visual y el uso con lápiz óptico.

Xiaomi Pad 8: potencia equilibrada con Snapdragon 8s Gen 4

El modelo estándar, Xiaomi Pad 8, se posiciona como la tablet más potente de Xiaomi en su categoría a nivel global. Integra la plataforma Snapdragon® 8s Gen 4, con mejoras del 32% en CPU y 67% en GPU, ofreciendo un desempeño sólido para multitarea, productividad y entretenimiento avanzado.

Incluye carga turbo de 45 W, cámara trasera de 13 MP y frontal de 8 MP, además de opciones de almacenamiento de hasta 256 GB, suficientes para aplicaciones, archivos y contenido multimedia cotidiano.

Xiaomi Focus Pen Pro y accesorios para un ecosistema completo

La serie introduce el nuevo Xiaomi Focus Pen Pro, un lápiz óptico premium de solo 17,5 gramos con sensibilidad a la presión y gestos intuitivos como pellizco y doble toque. Este accesorio amplía las posibilidades creativas y profesionales, especialmente en tareas de diseño y edición.

A ello se suman teclados dedicados —Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard y Keyboard estándar— junto con la funda oficial, configurando un ecosistema integral que transforma las tablets en verdaderas estaciones de trabajo portátiles.

Con la serie Xiaomi Pad 8, la marca reafirma su apuesta por dispositivos ultradelgados, potentes y conectados, diseñados para impulsar la productividad en cualquier entorno.