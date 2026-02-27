La industria móvil se prepara para un nuevo hito. Xiaomi realizará la presentación oficial de la Serie Xiaomi 17 este sábado 28 de febrero a las 8:00 a. m. (hora Perú), en una transmisión global que tendrá lugar desde Barcelona, España, y que podrá seguirse en tiempo real mediante mi.com y las redes sociales oficiales de la marca.

El anuncio incluirá los modelos Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17, junto con nuevos dispositivos del ecosistema inteligente.

Desde Lima, la comunidad tecnológica podrá conectarse a un evento que promete redefinir el concepto de smartphones flagship, reforzando además la alianza estratégica entre Xiaomi y Leica, uno de los referentes mundiales en fotografía.

La Serie Xiaomi 17 impulsa una nueva era en fotografía móvil

Con la llegada de la Serie Xiaomi 17, la compañía consolida su evolución en la gama premium, apostando por un equilibrio entre innovación tecnológica, rendimiento de alto nivel y experiencia de usuario avanzada.

El foco principal estará puesto en la fotografía móvil profesional, un terreno donde la colaboración con Leica ha marcado un antes y un después durante los últimos cuatro años.

Gracias a esta alianza, Xiaomi ha logrado elevar los estándares de imagen y video en smartphones, integrando capacidades líderes que buscan ofrecer resultados comparables con cámaras profesionales.

La presentación profundizará en cómo esta sinergia potencia la calidad óptica, el procesamiento de imagen y las herramientas creativas disponibles para los usuarios.

Xiaomi 17

Potencia, inteligencia artificial y experiencia premium integrada

Más allá del apartado fotográfico, la Serie Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17 incorporará mejoras sustanciales en rendimiento, procesamiento, autonomía de batería y optimización del sistema.

La marca destacará avances en inteligencia artificial, orientados a mejorar tanto la experiencia diaria como el desempeño en tareas exigentes.

El evento también revelará cómo estos nuevos dispositivos se integran con el ecosistema conectado de Xiaomi, ampliando la experiencia flagship con productos complementarios diseñados para interactuar de forma fluida entre sí.

Esta estrategia refuerza la visión de la compañía de ofrecer una experiencia tecnológica integral y coherente.

Un lanzamiento global accesible para el público peruano

La transmisión en vivo permitirá que usuarios en Perú conozcan en tiempo real cada detalle del anuncio, desde el diseño y las innovaciones técnicas hasta las funcionalidades clave que definirán esta generación.

Xiaomi ha extendido la invitación a usuarios, medios de comunicación, creadores de contenido y seguidores de la marca para formar parte de este momento que denomina “La Nueva Era Fotográfica”.

El evento se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 a las 08:00 a. m. (hora Perú) y estará disponible a través de mi.com y Facebook oficial de Xiaomi, facilitando el acceso a toda la comunidad interesada en las últimas tendencias en tecnología móvil premium.