Huawei anuncia el inicio de una nueva edición de su programa emblemático de responsabilidad social “Semillas para el Futuro”, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades digitales de estudiantes universitarios y fomentar el intercambio cultural y el espíritu emprendedor en América Latina.

Desde su lanzamiento en la región en 2014, el programa ha beneficiado a más de 2100 estudiantes en 20 países, brindando formación especializada en tecnologías emergentes como 5G, computación en la nube e inteligencia artificial.

En Perú, la edición anterior convocó a más de 230 postulantes de 20 universidades e instituciones, incluyendo participantes de Lima y diversas regiones del país, lo que refleja el creciente interés nacional por el desarrollo tecnológico.

El impacto del programa trasciende la formación técnica. En 2023, diez estudiantes peruanos destacaron por su rendimiento y representaron al país en la fase regional realizada en El Salvador, presentando propuestas innovadoras con una visión transformadora del Perú.

Uno de los participantes, Fabrizio Mayor, compartió su experiencia: “Ser parte del programa fue una experiencia transformadora. Aprendí sobre tecnología 5G, Cloud e IA, lo que ha sido clave en mi desarrollo profesional. Además, conocí compañeros de distintas carreras con quienes sigo en contacto hasta hoy.”

Para esta nueva edición, la convocatoria está abierta a estudiantes universitarios a partir del séptimo ciclo que tengan interés en el mundo de la tecnología. Las y los postulantes pasarán por un proceso de selección que les permitirá acceder a conocimientos especializados, conectar con jóvenes líderes de toda la región y vivir una experiencia formativa única.

Huawei reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo del talento digital en el país, posicionando “Semillas para el Futuro” como una plataforma clave para impulsar la innovación entre los futuros profesionales del sector tecnológico.