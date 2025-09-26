Cada año miles de estudiantes se preguntan cuáles son las mejores universidades del país antes de elegir dónde estudiar. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) busca responder esa pregunta con su Ranking Universitario 2025, presentado el pasado 23 de setiembre.

Este IV Informe Bienal 2021-2022, basado en datos administrativos y fuentes públicas recabados por la Sunedu en ese periodo, retrata la realidad del sistema universitario y marca tendencias clave en calidad educativa e investigación.

La Sunedu ha separado en listas independientes a las universidades públicas y privadas, permitiendo una comparación más justa entre instituciones similares.

Según este nuevo ordenamiento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia encabezan, respectivamente, el top 10 de universidades públicas y privadas del Perú.

En este informe se destaca el avance de universidades jóvenes como la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que ingresan por primera vez al top 10 público.

