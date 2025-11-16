Durante la conferencia internacional Network X 2025, Huawei, en colaboración con la consultora tecnológica Omdia y diversos socios estratégicos del sector, presentó el Manifiesto de la Nube de Telecomunicaciones: Construyendo una Infraestructura Inteligente en la Nube para la Innovación en Servicios en la Era de la IA Móvil.

Este innovador informe técnico, el primero en su categoría, redefine el papel de la nube de telecomunicaciones (Telco Cloud) como pilar central de la próxima fase de digitalización.

Actúa como una guía estratégica para que los operadores evolucionen hacia una nueva generación de redes, enmarcada por la inteligencia artificial (IA) y la conectividad 5G avanzada (5G-A).

Telco Cloud, IA y 5G-A: el nuevo triángulo tecnológico

El documento destaca cómo el ecosistema de telecomunicaciones está migrando desde infraestructuras tradicionales hacia plataformas más ágiles, inteligentes y adaptables. En particular, señala que más del 60 % de los operadores considera que su infraestructura cloud debe estar preparada para procesos de entrenamiento e inferencia de IA.

Este cambio de paradigma exige una transformación de fondo: pasar de la computación clásica a lo que se denomina infraestructura optimizada para IA (IA-infra), lo que permitirá habilitar nuevos servicios, automatización de procesos y operaciones predictivas.

Desafíos actuales en la cloudificación de redes

La adopción masiva de Telco Cloud ha traído consigo avances como las arquitecturas en capas y una mayor flexibilidad tecnológica, pero también ha introducido nuevos retos operativos y de gestión. Entre los principales desafíos identificados en el manifiesto se encuentran:

Integración multiproveedor y prolongados ciclos de verificación.

Detección de fallos compleja entre capas.

Gestión de recursos entre entornos de máquinas virtuales (VMs) y contenedores.

Soluciones propuestas: despliegue full-stack y automatización inteligente

Para afrontar estos retos, el documento recomienda avanzar hacia despliegues full-stack, una estrategia que permite simplificar las operaciones y mejorar la eficiencia global de las redes. Entre los beneficios concretos destacan:

Preintegración tecnológica que reduce los tiempos de verificación y despliegue.

Automatización unificada para tareas de actualización y mantenimiento continuo.

Optimización de extremo a extremo (E2E) desde el sistema operativo hasta los elementos de red.

Hacia una infraestructura inteligente y escalable

El manifiesto también propone una hoja de ruta hacia una infraestructura más inteligente y escalable, que contemple:

Una transición fluida de VMs a contenedores, cuidando las inversiones ya realizadas.

Rendimiento de nivel operador gracias a la aceleración de hardware.

Interconexión peer-to-peer para fusionar la computación general con la IA especializada.

Una plataforma integral de habilitación de IA para la gestión de modelos, programación y aceleración de tareas.

Huawei refuerza su liderazgo en la era de la IA móvil

Con esta iniciativa, Huawei reafirma su compromiso de trabajar junto a aliados globales para fomentar la innovación abierta y construir el futuro de las telecomunicaciones.

La compañía apuesta por liderar la transición hacia una era de servicios inteligentes, donde la nube de telecomunicaciones, el 5G-A y la inteligencia artificial converjan para transformar la experiencia digital a escala mundial.