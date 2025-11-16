Perú impulsa exportación de arándanos a Japón y busca aprobar protocolo fitosanitario

Los envíos de arándanos peruanos siguen consolidando el liderazgo global del país. Entre enero y septiembre del 2025, las exportaciones de esta fruta alcanzaron US$ 743 millones 248 mil, un crecimiento de 25.5 % respecto al mismo periodo del 2024 (US$ 592 millones 240 mil), informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con el Trade Map, en el 2024 el Perú se posicionó como primer exportador mundial de arándanos, con ventas que sumaron US$ 2 mil 270 millones, equivalente al 34 % del mercado global. Con ello superó a Países Bajos (12 %), España (9 %), Marruecos (8 %) y Chile (7 %).

Japón, un mercado clave para la industria peruana

Con el fin de asegurar el ingreso del arándano al mercado japonés, aún pendiente de un protocolo fitosanitario, ADEX promovió la visita de una delegación del Japón –encabezada por el embajador Tsuyoshi Yamamoto– a campos de producción y plantas de procesamiento en Ica y Chincha.

Durante el recorrido por el fundo Family Farms y la planta PROLAN, los especialistas verificaron los procesos de cosecha, selección, embalaje y manejo de la cadena de frío, elementos esenciales para cumplir los exigentes estándares de inocuidad que demanda Japón.

El director del gremio exportador, Patricio Luzanto, destacó que este mercado representa una oportunidad estratégica para el crecimiento del sector. “El arándano peruano tiene un enorme potencial en Japón; por eso es fundamental avanzar en un trabajo articulado entre las autoridades sanitarias de ambos países para concretar el protocolo que permita su ingreso”, señaló.

Por su parte, el embajador Yamamoto subrayó que el arándano es considerado en su país un alimento de alto valor nutricional y resaltó la calidad e innovación de la agroindustria peruana. “Las variedades peruanas son más grandes y de sabor distinto a las que producimos en Japón; tienen una gran oportunidad en nuestro mercado”, afirmó.

Desempeño regional y principales destinos

Entre enero y septiembre del 2025, las regiones exportadoras más importantes fueron:

La Libertad: US$ 432 millones

Lambayeque: US$ 132 millones 504 mil

Ica: US$ 56 millones

Áncash: US$ 51 millones 349 mil

Lima: US$ 45 millones

Piura: US$ 14 millones 358 mil

Callao: US$ 9 millones

Moquegua: US$ 2 millones

En cuanto a destinos, Estados Unidos lideró la demanda con US$ 321 millones 310 mil, seguido de Países Bajos (US$ 142 millones 465 mil) y China (US$ 120 millones 623 mil), con incrementos de 55.4 % y 280.6 %, respectivamente. Otros mercados relevantes fueron Reino Unido, Hong Kong, Taiwán, España, Colombia, Alemania y Tailandia.

Un producto con altos estándares

Durante la visita técnica se comprobó el estricto cumplimiento de protocolos de calidad, buenas prácticas agrícolas, uso eficiente de recursos y condiciones laborales adecuadas, factores que sostienen la reputación internacional del arándano peruano como un producto confiable y de alta inocuidad.

El dato

En el 2024, Japón ocupó el puesto 26 entre los países importadores de arándanos, registrando un incremento del 6 % en su demanda respecto al año anterior.