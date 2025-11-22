El Perú despide a Guillermo Rossini, maestro del humor y una de las voces más queridas del entretenimiento nacional, quien falleció a los 93 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Coco Rossini, a través de redes sociales, donde dedicó un mensaje breve y conmovedor que rápidamente despertó muestras de afecto, nostalgia y reconocimiento.

Rossini se convirtió en un referente indiscutible del humor criollo gracias a su estilo elegante, su inconfundible timbre vocal y su capacidad para caricaturizar personajes de la vida política y cotidiana sin perder cercanía con el público.

Su popularidad creció en la televisión abierta como figura esencial del programa “Risas y Salsa”, espacio humorístico que marcó una época y en el que permaneció por más de una década, protagonizando recordadas secuencias junto a destacados comediantes del país.

En radio, Guillermo Rossini consolidó otra faceta inolvidable: la conducción y participación en “Los Chistosos”, programa líder del humor en vivo donde compartió cabina con reconocidos imitadores y humoristas. Su estilo pausado, su ironía sutil y su habilidad para reaccionar al instante lo convirtieron en la pieza clave del formato durante décadas.

Una gran trayectoria

Su trayectoria artística se inició en los años 60, luego de su participación en “Trampolín a la Fama”, programa de Augusto Ferrando que sirvió de vitrina para múltiples talentos peruanos.

Desde entonces, Rossini participó en diversos espacios televisivos y radiales, incluyendo “Estrellas del Humor”, “El Tornillo”, “Los Detectilocos” y especiales de temporada, construyendo una carrera que abarcó varias generaciones de espectadores.

En el 2022, celebró su cumpleaños número 90 rodeado de aplausos y reconocimientos durante una emisión especial de “Sábado con Andrés”, en Panamericana Televisión, donde recibió un homenaje en vida por su aporte al humor, la cultura popular y la historia del entretenimiento peruano.

Hasta el cierre de esta edición no se han informado las circunstancias específicas de su fallecimiento; sin embargo, colegas, oyentes, televidentes y figuras públicas han expresado mensajes de despedida, destacando su profesionalismo, su calidez personal y su vigencia a lo largo del tiempo.

Guillermo Rossini deja un legado que trasciende pantallas y micrófonos: el arte de hacer reír con inteligencia, la capacidad de acompañar al público en momentos difíciles y el recuerdo de una voz que formó parte de la rutina diaria de millones de peruanos.