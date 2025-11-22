El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 la tarde del sábado 22 de noviembre, con epicentro a 26 km al oeste del distrito de Chilca, en la provincia de Cañete.
El evento sísmico ocurrió a las 14:18 horas y alcanzó una profundidad de 50 km. Según el reporte del IGP (IGP/CENSIS/RS 2025-0771), el movimiento tuvo una intensidad de II-III en Chilca, lo que significa que fue percibido levemente por algunas personas, sin causar daños materiales ni personales.
Recomendaciones ante sismos según Indeci
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y seguir estas acciones preventivas:
- Tener lista una mochila para emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos personales.
- Identificar las zonas seguras dentro del hogar, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Participar en simulacros de sismo y conversar en familia sobre rutas de evacuación.
- No utilizar ascensores durante un sismo y alejarse de ventanas, cables eléctricos o elementos que puedan caer.
Sismos en Lima: una región con actividad sísmica constante
El Perú se ubica en una zona de alta sismicidad debido al encuentro de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Lima, en particular, ha registrado a lo largo de la historia eventos importantes como el sismo de 1746, uno de los más devastadores del continente, y otros movimientos de moderada magnitud en las últimas décadas.
Eventos como el de hoy en Chilca nos recuerdan la importancia de mantenernos preparados ante cualquier eventualidad.