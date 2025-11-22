El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 la tarde del sábado 22 de noviembre, con epicentro a 26 km al oeste del distrito de Chilca, en la provincia de Cañete.

El evento sísmico ocurrió a las 14:18 horas y alcanzó una profundidad de 50 km. Según el reporte del IGP (IGP/CENSIS/RS 2025-0771), el movimiento tuvo una intensidad de II-III en Chilca, lo que significa que fue percibido levemente por algunas personas, sin causar daños materiales ni personales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0771

Fecha y Hora Local: 22/11/2025 14:18:07

Magnitud: 3.5

Profundidad: 50km

Latitud: -12.50

Longitud: -76.98

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 26 km al O de Chilca, Cañete – Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 22, 2025

Recomendaciones ante sismos según Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y seguir estas acciones preventivas:

Tener lista una mochila para emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos personales.

Identificar las zonas seguras dentro del hogar, centro de estudios o lugar de trabajo.

Participar en simulacros de sismo y conversar en familia sobre rutas de evacuación.

No utilizar ascensores durante un sismo y alejarse de ventanas, cables eléctricos o elementos que puedan caer.

Sismos en Lima: una región con actividad sísmica constante

El Perú se ubica en una zona de alta sismicidad debido al encuentro de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Lima, en particular, ha registrado a lo largo de la historia eventos importantes como el sismo de 1746, uno de los más devastadores del continente, y otros movimientos de moderada magnitud en las últimas décadas.

Eventos como el de hoy en Chilca nos recuerdan la importancia de mantenernos preparados ante cualquier eventualidad.