Cliver Huamán, adolescente de 15 años natural de Ate, sigue demostrando que los sueños pueden cumplirse con pasión y esfuerzo.

Conocido en redes sociales como Pol Deportes, su historia se volvió viral, cuando se difundieron imágenes suyas narrando la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al estadio Monumental.

Sin acceso directo al estadio, Cliver improvisó su cabina de transmisión con un celular y un trípode, entregándose por completo al relato del encuentro entre Palmeiras y Flamengo.

Hoy por la noche, y tras captar la atención de miles de personas en redes sociales y prensa, el joven narrador fue invitado por el canal Liga 1 Max.

PUEDES VER: ➜ Alianza Lima arrasa con hashtag en TikTok antes del clásico decisivo contra Universitario

De esta manera participó en la cobertura oficial del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional.

En esta oportunidad, Cliver no solo compartió cabina con reconocidos periodistas deportivos, sino que también estuvo en el campo de juego realizando entrevistas como parte del equipo del canal.

Su desempeño fue valorado por la producción y los aficionados que siguieron la transmisión.

Pol Deportes agradeció a Uribe

Un momento especial durante su jornada profesional fue el encuentro con Julio César Uribe, ídolo del club Sporting Cristal y exentrenador de la selección peruana, quien le obsequió una camiseta oficial del cuadro celeste y le dedicó un mensaje de aliento.

Cliver Huamán, el ya famoso Pol Deportes, pasó de relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, después de meterse 18 horas de viaje hasta Lima, a sentarse frente a las cámaras del canal del fútbol peruano para la transmisión de Sporting Cristal vs Alianza Lima.



Como… pic.twitter.com/MObEmPdoYz — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) December 3, 2025

“Un gusto saludarte. Este presente es de parte del club y también una forma de felicitarte por tu decisión y perseverancia. Eres un ejemplo para los niños de tu edad”, expresó Uribe.

Visiblemente emocionado, Cliver agradeció el gesto y recordó que su padre es hincha de Sporting Cristal.

“Estoy muy contento. Hace solo unos días estaba narrando desde un cerro en Ate, y ahora estoy acá. Esto es un sueño que agradezco a Dios”, afirmó.

La historia de Pol Deportes fue primero difundida por En Línea y luego por otros medios digitales, resaltando no solo su talento natural, sino también el impacto positivo que genera en la juventud.

Pol Deportes: Una historia que inspira

Historias como la de Cliver Huamán inspiran al país. Reconocer a niñas, niños y adolescentes que destacan por su esfuerzo y compromiso también forma parte de la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades.