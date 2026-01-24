Alianza Lima derrotó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi. Si alguien tenía dudas sobre la capacidad física o el olfato goleador de Paolo Guerrero para esta temporada 2026, el partido en el estadio Alejandro Villanueva fue una clara respuesta.

En un duelo de alto voltaje internacional frente al Inter Miami de Lionel Messi, el ‘9’ histórico de la selección peruana y capitán blanquiazul no solo lideró el ataque, sino que regaló una «pinturita» para el 2-0 que hizo estallar las cuatro tribunas de Matute.

Así, Alianza Lima vivió su día soñado en la Noche Blanquiazul 2026, goleando 3-0 al Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva.

El cuadro de La Victoria disipó cualquier incertidumbre previa con una actuación futbolística impecable, liderada por un Paolo Guerrero que, a sus 42 años, demostró que su jerarquía sigue intacta, firmando dos de los tres goles de la velada. Luis Ramos se encargó de poner la cereza al pastel para cerrar una jornada redonda.

De la extrañeza a la euforia: Una previa diferente

La tarde en Matute no inició con el guion habitual. La atmósfera se sentía cargada de cierta extrañeza debido a un cambio en el protocolo que no cayó del todo bien en la tribuna: la presentación del plantel.

Lejos de la tradicional salida individual donde cada jugador recibe el aplauso personalizado, la organización optó por presentar a todos los jugadores y al comando técnico en un solo grupo.

Este formato «en bloque», inédito en la historia de las Noches Blanquiazules, generó una recepción fría y algo confusa por parte del hincha, que esperaba mimar a sus figuras una por una.

Sin embargo, el fútbol tiene la capacidad de cambiar estados de ánimo en segundos, y en cuanto rodó el balón, el equipo se encargó de transformar esa frialdad en calor popular.

La clase del ‘Depredador’: Anatomía de un golazo

El punto de quiebre de la noche, y la confirmación de que Alianza estaba para grandes cosas este 2026, llegó a los 35 minutos del primer tiempo con el 2-0 parcial.

Fue una jugada que resumió la propuesta íntima: presión alta y definición de lujo.

Todo nació de la intensidad de Jesús Castillo, quien recuperó un balón clave en salida rival, cediendo para la trepada de Eric Castillo por la banda izquierda.

El centro de Eric fue medio gol: rasante, tenso y con ventaja. Pero la finalización fue obra de arte de Paolo Guerrero.

Haciendo gala de una lectura de juego «superlativa», como destacaron los comentaristas en la transmisión, el ‘Depredador’ definió de primera intención. Con el borde interno del pie derecho y una técnica exquisita, colocó el balón lejos del alcance del arquero St. Clair.

«¿Quién dijo que estaba acabado?», se escuchó en la narración, mientras Guerrero, que minutos antes había chocado y friccionado con la defensa norteamericana, celebraba con la tribuna Sur.

Fue un gol que evidenció su vigencia: ubicación perfecta, anticipación y ejecución clínica.

Un cierre perfecto y un futuro que ilusiona

Con el 2-0 y el doblete de Guerrero (quien también había abierto el marcador), el partido se puso a merced de los blanquiazules.

Ya en el segundo tiempo, Luis Ramos se sumó a la fiesta anotando el definitivo 3-0, sentenciando una goleada que sirve como inyección anímica inmejorable de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Alianza Lima pasó de una tarde gris por el protocolo a una noche brillante por el fútbol. El hincha se fue de Matute con la certeza de que, más allá de cómo los presenten, en la cancha hay un equipo que responde y un goleador histórico que, como se vio ante Inter Miami, sigue teniendo el arco entre ceja y ceja.

Un 2026 prometedor: Definición de primera

Un detalle técnico que no pasó desapercibido para la mesa de análisis de Latina fueron los movimientos del capitán aliancista.

Según se desprendió de los comentarios en vivo, Guerrero anotó los dos goles de la noche (el primero de cabeza y este segundo con el pie) definiendo «de primera».

«Qué lindo ver a los goleadores hacer goles. Lo veo confiado, con otra mirada en el gol», señaló el comentarista de campo.

Esta observación es crucial para el hincha blanquiazul: un Guerrero que no necesita dos tiempos para acomodarse es un arma letal para la Liga 1 y la competencia internacional.

Alianza Lima gana 2-0, pero más allá del resultado, gana la certeza de que su capitán está enchufado, motivado y, sobre todo, vigente. Como bien cerró la transmisión tras la repetición del tanto: «Anda bien el goleador este 2026».