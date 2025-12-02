El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.9 ocurrido hoy, 2 de diciembre, a las 17:06 horas. El epicentro se ubicó 22 km al oeste de Huaral, en la región Lima, con una profundidad de 89 km.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la intensidad fue de grado III-IV en la provincia de Huaral.

Aunque hasta el momento no se registran daños personales ni materiales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a mantener la calma, identificar las zonas seguras en sus viviendas y contar con una mochila de emergencia en todo momento.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0787

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 17:06:45

Magnitud: 4.9

Profundidad: 89km

Latitud: -11.57

Longitud: -77.39

Intensidad: III-IV Huaral

Referencia: 22 km al O de Huaral, Huaral – Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 2, 2025

Esta mochila debe contener agua, alimentos no perecibles, botiquín, linterna, radio a pilas, documentos importantes y artículos de higiene. También es importante que cada integrante de la familia sepa cómo actuar y dónde reunirse en caso de una evacuación.

Ante cualquier emergencia, sigue la información oficial del IGP, el COEN y las entidades de respuesta. Evita difundir rumores o información sin confirmar.

Mantente informado a través de los canales oficiales y ten siempre a la mano tu mochila de emergencia. La prevención salva vidas.

PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES ANTE UN TEMBLOR

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a las familias peruanas contar con un plan de emergencia familiar que incluya:

Identificación de zonas seguras dentro y fuera del hogar.

Reunión en simulacros preventivos.

Conocimiento de las rutas de evacuación.

También se debe contar con una mochila de emergencia, que contenga al menos:

Agua embotellada y alimentos no perecibles para 2 días.

Radio a pilas, linterna y baterías de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios.

Mascarillas, alcohol en gel, papel higiénico y otros artículos de higiene.

Ropa de abrigo y una manta.

Copias de documentos importantes.

Es fundamental que todos los miembros del hogar, incluidas niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, conozcan qué hacer antes, durante y después de un sismo.

INFORMACIÓN OFICIAL Y CONFIABLE

Las entidades del Estado reiteran que solo debe compartirse información verificada a través de fuentes oficiales como el IGP, el COEN y el Indeci.

Ante emergencias, puedes comunicarte con:

COEN : www.coeindeci.gob.pe

: www.coeindeci.gob.pe IGP : www.igp.gob.pe

: www.igp.gob.pe Línea 119 del MTC: servicio gratuito de mensajes de voz en caso de desastre.

Mantén la calma. La prevención comienza con la información y la preparación. Comparte este mensaje con tu comunidad y contribuye a una ciudadanía más segura.