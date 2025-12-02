Un sismo de magnitud 4.6 se registró este martes 2 de diciembre a las 11:41 a. m., según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 kilómetros y su epicentro se ubicó a 56 kilómetros al suroeste de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao, con una intensidad III–IV en dicha zona.

De acuerdo con el reporte oficial (IGP/CENSIS/RS 2025-0786), el temblor fue percibido de manera moderada por la población callaoina y limeña, aunque no se han reportado daños materiales ni víctimas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0786

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 11:41:41

Magnitud: 4.6

Profundidad: 44km

Latitud: -12.40

Longitud: -77.52

Intensidad: III-IV Bellavista

Referencia: 56 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 2, 2025

Recomendaciones del Indeci tras el sismo

Tras el movimiento sísmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y seguir las medidas de autoprotección:

Antes y durante un sismo

Mantener la calma y evitar correr. Ubicarse en zonas seguras internas previamente identificadas (columnas, muros estructurales). Alejarse de ventanas, techos falsos, estantes y objetos que puedan caer. Si se está en la calle, alejarse de postes, paredes y cables.

Después del sismo

Revisar el estado de viviendas, especialmente muros y conexiones de gas o electricidad. Verificar si hay heridos y comunicar cualquier emergencia a través del 105 o el 116. Evitar usar ascensores. Mantener lista y accesible la mochila para emergencias, con agua, linterna, radio, botiquín y documentos importantes. Participar en simulacros y reforzar el plan familiar de emergencias.

Indeci reiteró que el Perú es un país sísmico y que la preparación es la mejor herramienta para reducir riesgos.