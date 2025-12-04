En el marco de su plan de expansión nacional, Xiaomi refuerza su presencia en las regiones del país con la reapertura de la Xiaomi Store en Ica, ubicada en el primer nivel del Centro Comercial MegaPlaza Ica.

Este espacio renovado representa un paso más en la estrategia de crecimiento de la marca en el Perú, con el objetivo de acercar la tecnología a todas y todos.

La tienda cuenta con un diseño moderno, accesible y enfocado en la experiencia del usuario.

Quienes visiten el local podrán interactuar con más de 300 productos del ecosistema AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas), que integran soluciones innovadoras para el hogar, el entretenimiento, la salud y la movilidad urbana.

Entre los productos destacados se encuentran smartphones de última generación, relojes inteligentes, televisores, aspiradoras robot, scooters eléctricos y una amplia gama de dispositivos conectados.

“Con esta renovada Xiaomi Store reafirmamos nuestro compromiso por acercar nuestro ecosistema inteligente a más peruanos. Queremos que los usuarios vivan una experiencia de compra cercana, moderna y confiable, donde puedan interactuar con nuestra tecnología y encontrar soluciones que se adapten a su día a día”, sostuvo Diego Solimano, gerente de Operaciones de tiendas propias de Xiaomi Perú.

Promociones exclusivas de Xiaomi en diciembre

Como parte de la campaña Xiaomi Navidad, vigente del 1 al 31 de diciembre, la tienda ofrecerá promociones especiales para celebrar la reapertura.

Por la compra de cualquier modelo de la Serie Xiaomi 15T, los clientes recibirán un smartwatch de regalo. Asimismo, quienes adquieran dispositivos de la Serie Redmi Note 14 obtendrán audífonos inalámbricos sin costo adicional.

Además, las tablets Redmi Pad 2 incluirán una Smart Pen como obsequio, brindando una experiencia más completa para estudiantes y profesionales.

En cuanto al ecosistema AIoT, los scooters eléctricos estarán disponibles con precio promocional y casco de regalo, como parte del impulso a alternativas de movilidad urbana seguras y sostenibles.

La línea Xiaomi TV S Pro MiniLED, en versiones de 55, 65 y 75 pulgadas, también formará parte de las ofertas exclusivas.

Cada unidad incluirá una aspiradora Robot Vacuum sin costo adicional, combinando tecnología de entretenimiento de alta calidad con soluciones prácticas para el hogar.

Apuesta continua por el mercado peruano

Con esta reapertura en Ica, Xiaomi reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico del país, priorizando el acceso a productos de calidad a precios competitivos.

La marca ha anunciado que continuará su estrategia de crecimiento con la renovación de tiendas existentes, la apertura de nuevos puntos de venta en regiones clave y la expansión constante de su portafolio AIoT.

Esta apuesta por el mercado nacional busca acercar tecnología de alto rendimiento a todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, reforzando el propósito de Xiaomi de hacer la innovación accesible para todos.