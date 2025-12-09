Netflix y Paramount
La competencia por Warner Bros. Discovery ha escalado. Netflix anunció hace días su propuesta para adquirir los estudios y servicios de streaming de la compañía —incluyendo HBO, HBO Max y DC Studios— por 82.700 millones de dólares. Pero el gigante del streaming no contaba con la contraofensiva directa de Paramount.

La empresa, respaldada por Skydance y el multimillonario David Ellison, ha lanzado una oferta hostil, lo que significa que se dirige directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery, sin el respaldo de su directorio.

Esta maniobra busca bloquear o superar la oferta de Netflix y asumir el control de toda la empresa, incluidas sus cadenas de televisión de pago.

¿Qué propone cada una?

    Netflix busca adquirir solo partes específicas: Warner Bros. Pictures, HBO, DC Studios y otros activos clave.

    Su oferta se basa en un pago combinado de efectivo y acciones, con una valoración estimada de 27,75 dólares por acción.

    Paramount, en cambio, quiere quedarse con todo. Su propuesta asciende a 108.400 millones de dólares, con un pago directo de 30 dólares por acción en efectivo.

    Además de las divisiones de cine y streaming, Paramount incluye redes como CNN, Discovery, Food Network, TLC y Cartoon Network, fortaleciendo su portafolio frente a rivales como Disney.

    ¿Qué se juega en esta fusión?

    Warner Bros. Discovery es uno de los catálogos más valiosos de Hollywood. Desde Looney Tunes y Casablanca hasta sagas como Harry Potter y series icónicas de HBO como Succession o Los Soprano.

    Para Netflix, adquirir esa biblioteca es una forma de mantener su liderazgo global y evitar que otros gigantes accedan a esos contenidos.

    Para Paramount, representa una oportunidad de crecimiento urgente: sumar a sus 79 millones de usuarios los 120 millones de HBO Max, y competir a escala con los líderes del sector.

    Ambas ofertas enfrentan dudas regulatorias. Las autoridades en Estados Unidos y Europa podrían cuestionar la concentración de poder en áreas como el entretenimiento infantil, las noticias o el deporte.

    Además, la participación del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, como inversor de la propuesta de Paramount, añade una capa política al conflicto.

