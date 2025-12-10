Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 4:23 a. m. de hoy, martes 10 de diciembre de 2025, en la provincia constitucional del Callao, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro se ubicó a 39 kilómetros al oeste del Callao y tuvo una profundidad de 52 kilómetros.

La intensidad del movimiento fue de nivel III en la escala de Mercalli, considerada leve. Este tipo de sismos suele sentirse ligeramente por personas en reposo o en pisos altos, sin generar daños estructurales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0801

Fecha y Hora Local: 10/12/2025 04:23:37

Magnitud: 3.6

Profundidad: 52km

Latitud: -12.03

Longitud: -77.47

Intensidad: III Callao

Referencia: 39 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 10, 2025

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones personales ni materiales.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Por ello, es importante mantener la calma durante estos eventos y recordar siempre las medidas preventivas ante emergencias de origen natural.

Recomendaciones de Indeci ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población:

Mantener la calma y evitar el pánico.

Ubicar las zonas seguras internas y externas previamente identificadas.

Alejarse de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores.

Tener a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, documentos y botiquín de primeros auxilios.

Después del sismo, verificar el estado de las conexiones de gas, agua y electricidad.

Seguir solo información oficial y estar atentos a los comunicados de las autoridades.

Ante cualquier emergencia, comunícate con el 119 o con tu centro de operaciones de emergencia local.