La Liga 1 entra en su etapa más intensa. Los Play Off ya están en marcha y los clubes peruanos buscan asegurar el ansiado cupo PERÚ 2, que otorga la clasificación directa a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026, el torneo de clubes más importante del continente.

En esta fase, cada partido es decisivo y refleja el compromiso, la identidad y el esfuerzo de equipos que sueñan con representar al Perú a nivel internacional.

En ese sentido, los hinchas podrán vivir toda esta emoción

Gracias a L1MAX, los aficionados disfrutarán de encuentros de los Play Off desde la comodidad de su hogar.

Además, Claro TV+ integra en una sola experiencia contenido deportivo, series, películas, señales nacionales e internacionales, en una propuesta flexible y moderna.

El calendario de la semana decisiva continúa con Sporting Cristal, que avanzó tras su victoria del último sábado ante Alianza Lima.

Con este resultado, se enfrentó a Cusco FC el pasado miércoles 10 de diciembre en la Fase 2. El último encuentro de los Play Off se disputará este domingo 14 de diciembre.

Fútbol y más

Con Claro TV+, los hinchas no solo acceden a partidos del fútbol peruano, sino también a una plataforma de entretenimiento integral que transforma la forma de vivir el deporte y el contenido audiovisual.

Para conocer cobertura, número de canales incluidos, partidos a transmitirse por L1MAX y demás restricciones, visita https://www.claro.com.pe/personas/hogar/liga-1-max/.