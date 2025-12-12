Dónde vacunarse contra la influenza: lista de establecimientos en Lima Metropolitana y Callao

El Ministerio de Salud (Minsa) informó hoy a la ciudadanía que ya se encuentra disponible la vacuna contra la influenza en diversos establecimientos de salud de Lima Metropolitana y Callao.

Esta vacuna forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y es gratuita para los grupos priorizados.

La vacunación contra la influenza, cuya variante H3N2 causa preocupación en Europa, Asia y África, es fundamental para prevenir complicaciones graves en esta temporada de bajas temperaturas, cuando se incrementa la circulación de virus respiratorios.

Desde abril de este año, el Minsa inició su aplicación como parte de la estrategia de protección ante el invierno.

La prevención es clave

La vacuna contra la influenza estacional ayuda a reducir los casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos, sobre todo en personas vulnerables.

Por ello, el Minsa recuerda que la inmunización se realiza de manera continua en los centros de salud del primer nivel de atención, ubicados en todos los distritos de Lima y Callao.

👉 Consulta aquí los establecimientos de salud con disponibilidad de vacuna:

www.gob.pe/es/i/7499247

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

Según el Esquema Nacional de Vacunación, estos son los grupos priorizados para recibir la vacuna contra la influenza:

Niños y niñas menores de 5 años

Personas adultas mayores de 60 años

Gestantes en cualquier edad gestacional

Personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardiacas, cáncer, inmunodepresión, entre otras)

Personal de salud

En el caso de los menores de un año, la vacuna se administra en dos dosis: la primera a los 6 meses y la segunda a los 7 meses.

Medidas complementarias de prevención

Además de la vacunación, el Ministerio de Salud recuerda las siguientes medidas para prevenir el contagio de la influenza:

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente

Cubrirse al toser o estornudar

Usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios

Evitar visitar a personas vulnerables si se tiene algún resfriado

La vacuna es la herramienta más efectiva para evitar cuadros severos de gripe H3N2.

El Minsa reafirma su compromiso con la salud pública y la protección de las personas más vulnerables ante enfermedades respiratorias.