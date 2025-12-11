El Indecopi presentó su campaña “Navidad Informada 2025”, enfocada en productos de mayor consumo como panetones, chocolates de taza, alimentos congelados y opciones para la cena de Nochebuena.

Con el objetivo de que las familias peruanas realicen compras responsables y bien informadas durante las celebraciones de fin de año, la institución informó a los ciudadanos cómo revisar el etiquetado de productos y su calidad óptima.

La actividad de Indecopi se desarrolló en el Parque de las Leyendas, donde la institución destacó la importancia del etiquetado claro y correcto en los alimentos envasados, pues brinda información esencial para que los consumidores sepan exactamente qué están adquiriendo y tomen decisiones seguras.

Recomendaciones para una compra navideña segura

En su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el Indecopi recordó una serie de pautas indispensables para evitar riesgos y garantizar productos de calidad:

Revisar el rotulado completo

Verificar ingredientes, registro sanitario, fecha de vencimiento, número de lote y condiciones de conservación.

Para panetones

Confirmar que cuenten con registro sanitario, revisar la fecha de caducidad y evitar productos que incluyan aditivos prohibidos, como bromato de potasio.

Identificar los octógonos de advertencia

Los productos con alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans deben llevar octógonos visibles en la zona superior derecha del envase.

Manipulación correcta de pavos y congelados

Seguir las instrucciones del proveedor para el descongelamiento, considerando que el proceso puede reducir el peso hasta en un 8%.

Chocolate de taza con contenido real de cacao

Asegurarse de que el producto incluya como mínimo 35% de cacao.

Evitar envases dañados

No comprar productos con latas abolladas, envases rotos u oxidados, ya que podrían estar deteriorados.

Actividades educativas para toda la familia

Como parte de la campaña, el Indecopi presentó un show de títeres inspirado en el videocuento “El Arbolito del Indecopi”, una propuesta lúdica que permitió enseñar a los niños sus derechos como consumidores mientras disfrutaban de una actividad navideña segura y educativa.