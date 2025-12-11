Los trabajadores y trabajadoras que necesiten presentar una denuncia ante la Sunafil, así como los empleadores que deban realizar trámites o entregar documentación, pueden acudir de forma presencial a cualquiera de las 26 intendencias regionales distribuidas en todo el país.

En estas oficinas la atención se brinda de lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 4.30 p. m., con un contacto directo de los usuarios con especialistas que brindan orientación y atienden de forma clara sus consultas.

Además, cada sede regional cuenta con un correo electrónico habilitado para recepcionar información las 24 horas del día. En el caso de Lima Metropolitana, el correo es: mesadeparteslima@sunafil.gob.pe

Además, Sunafil pone a disposición de la ciudadanía su central telefónica: 390-2800. La opción 1 está destinada a consultas laborales y la opción 2, a información sobre trámites y procedimientos.

¿Qué dicen los usuarios de Sunafil?

Mauricio Alcalá, uno de los usuarios que acudió a una de las sedes, destacó la buena atención recibida, resaltó Sunafil. «Fue rápido y me explicaron bien el procedimiento”, comentó.

Por su parte, Kimy Riveros resaltó la utilidad de la información brindada en mesa de partes.

Si bien la atención presencial es clave, también existen canales virtuales para facilitar el envío de documentos.

La entidad continuará informando sobre sus servicios, con el objetivo de acercarse más a la ciudadanía y brindar herramientas que fortalezcan el cumplimiento de los derechos laborales en el país.