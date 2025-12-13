El Ministerio de Salud informó que, actualmente, el riesgo de brotes de Influenza A H3N2 en el Perú es leve a moderado. Este virus se encuentra circulando principalmente en el hemisferio norte, como Europa y Estados Unidos, debido a la temporada de invierno.

En el caso de la región sudamericana, las condiciones climáticas cálidas reducen la probabilidad de una propagación masiva y, hasta la fecha, el subclado K no ha sido identificado en Sudamérica.

No obstante, ante el incremento de viajes internacionales por fin de año, el Minsa ha activado sus protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles casos importados y garantizar una respuesta rápida en los servicios de salud.

¿Dónde vacunarse?

La vacuna contra la influenza estacional ayuda a reducir los casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos, sobre todo en personas vulnerables.

Por ello, el Minsa recuerda que la inmunización se realiza de manera continua en los centros de salud del primer nivel de atención, ubicados en todos los distritos de Lima y Callao.

👉 Consulta aquí los establecimientos de salud con disponibilidad de vacuna:

www.gob.pe/es/i/7499247

Vacunas siguen siendo efectivas frente a cuadros graves

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe evidencia de que este subclado genere mayor gravedad en comparación con otras variantes de la influenza.

En ese contexto, el Minsa remarcó que las vacunas actuales continúan siendo eficaces para prevenir hospitalizaciones y complicaciones severas, especialmente en personas con mayor riesgo.

Por ello, la autoridad sanitaria reiteró la importancia de la vacunación como principal herramienta de protección durante esta temporada.

¿Quiénes deben vacunarse y qué medidas preventivas seguir?

El Minsa recomendó que los menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y quienes presentan comorbilidades acudan al establecimiento de salud más cercano para recibir la vacuna contra la influenza.

Asimismo, frente a las aglomeraciones propias de las celebraciones de fin de año, se exhortó a la población a lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar asistir a reuniones cuando se sienta enferma.

n el caso de viajeros que retornen de Europa o Estados Unidos, se aconseja estar atentos a síntomas respiratorios y acudir a un centro de salud informando su historial de viaje.

El Ministerio de Salud precisó que mantiene un monitoreo permanente de la situación internacional y una coordinación constante con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a fin de adoptar las medidas necesarias según la evolución epidemiológica.