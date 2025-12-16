Incendio en La Victoria: 9 unidades de los bomberos atienden siniestro en jirón Antonio Raymondi

Un total de nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se encuentran trabajando arduamente para controlar un incendio que afecta un local comercial, presuntamente un almacén de bicicletas y motos eléctricas, en la cuadra 4 del jirón Raymondi, en La Victoria.

El fuego ha causado daños considerables y ha obligado a los comerciantes de los establecimientos cercanos a retirar rápidamente sus productos y pertenencias, debido al riesgo de que las llamas se extiendan a otras propiedades.

En medio de escenas de angustia, los vecinos y empleados del lugar lanzan objetos desde los pisos superiores, lo que ha dejado en la vía pública montones de cajas y mercadería rescatada.

Video de incendio (Fuente Andina)

Incendio cerca a almacén de baterías

Un efectivo de los bomberos informó a Canal N que en la zona hay un almacén de baterías de litio, lo cual podría dificultar el trabajo de los hombres de rojo porque el material es inflamable.

El edificio donde comenzó el incendio sigue siendo devorado por las llamas, y aún se pueden ver grandes lenguas de fuego. Los bomberos han solicitado más agua para continuar con las labores de control.

El tráfico intenso en la zona está complicando el acceso de más unidades de emergencia, lo que dificulta aún más la tarea de sofocar el siniestro.

Hasta el lugar han llegado 20 bomberos, además de agentes de serenazgo y policías, quienes realizan desvíos en el tránsito y establecen un cerco de seguridad para que los rescatistas puedan seguir trabajando sin problemas.