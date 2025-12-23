Empieza el año 2026 con tus finanzas en orden: esta es la mejor fecha para revisar tu historial crediticio

Diciembre no solo marca el cierre de un calendario, también representa un momento clave para hacer una pausa y evaluar con honestidad nuestra situación económica.

Especialistas de Equifax recuerdan que contar con información financiera actualizada es indispensable para evitar contratiempos a futuro, especialmente si se planea solicitar algún producto financiero en los próximos meses.

Claves para evitar errores que pueden costarte caro

Algunas señales de alerta no siempre son visibles a simple vista: movimientos extraños, registros duplicados o datos obsoletos pueden pasar desapercibidos durante meses.

Muchas personas se enteran de estas inconsistencias solo cuando ya están gestionando un préstamo o una compra importante, lo que genera retrasos o incluso rechazos innecesarios.

Orden financiero: tu mejor herramienta para planificar el futuro

Tomarse el tiempo para revisar el historial crediticio antes del inicio del nuevo año no solo es una práctica saludable, también es una estrategia inteligente.

Esta revisión permite identificar errores, actualizar datos y conocer con precisión el estado de las deudas, lo que facilita la toma de decisiones más acertadas y una mejor planificación financiera personal.

Accede a tu reporte crediticio a un precio especial

En el marco de esta campaña de cierre de año, Equifax ha lanzado una promoción especial para obtener el Reporte de Crédito Infocorp por solo S/29.00.

sta oferta estará disponible del 22 al 26 de diciembre a través de www.infocorp.com.pe.

Para acceder al reporte, solo debes validar tu identidad, realizar el pago y recibirás la información completa directamente en tu correo electrónico.