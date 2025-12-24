Xiaomi continúa avanzando en su estrategia de crecimiento a nivel nacional con la apertura de su renovada Xiaomi Store en la ciudad de Huánuco, consolidando su presencia en regiones clave del país.

Esta inauguración forma parte del plan de la compañía por ampliar el acceso a tecnología innovadora y soluciones inteligentes, fortaleciendo su red de tiendas oficiales fuera de Lima Metropolitana.

Este punto de venta en Huánuco responde al dinamismo comercial que ha venido desarrollando la ciudad en los últimos años, posicionándose como un punto estratégico del centro del país.

Desde esta zona confluyen comerciantes y compradores de localidades como Tingo María, Ambo, Cerro de Pasco y otras ciudades cercanas, lo que convierte a Huánuco en un eje relevante para la distribución y adopción de nuevas tecnologías.

En este contexto, la llegada de una tienda oficial de Xiaomi busca atender tanto la demanda local como la de su amplia área de influencia.

¿Dónde se encuentra?

Ubicada en el segundo nivel del CC Real Plaza Huánuco, la renovada tienda ha sido diseñada para ofrecer una experiencia integral y cercana al usuario.

El espacio permite conocer y probar un portafolio que supera los 300 productos del ecosistema AIoT Xiaomi, que incluye smartphones de última generación, wearables, televisores, scooters eléctricos y dispositivos inteligentes para el hogar.

Además, los visitantes pueden acceder a asesoría personalizada para encontrar soluciones tecnológicas que se adapten a sus necesidades, presupuesto y estilo de vida.

“Esta apertura refleja nuestro compromiso por seguir creciendo de manera descentralizada y por acercar nuestro ecosistema inteligente a más peruanos. Apostamos por ciudades con alto potencial comercial y usuarios cada vez más interesados en soluciones tecnológicas que aporten valor a su vida diaria”, señaló Diego Solimano, gerente de Operaciones de tiendas propias de Xiaomi Perú.

Novedades y promociones exclusivas

Como parte de la campaña “Xiaomi Navidad”, vigente durante todo el mes de diciembre, la Xiaomi Store de Huánuco ofrecerá beneficios especiales en diversas categorías.

En smartphones, la compra de equipos de la serie Xiaomi 15T incluirá un reloj inteligente de regalo, mientras que los modelos de la serie Redmi Note 14 vendrán acompañados de audífonos inalámbricos sin costo adicional.

Asimismo, las tablets Redmi Pad 2 se comercializarán junto a un Smart Pen de obsequio, pensadas para el estudio, el trabajo y la productividad diaria.

Las promociones también se extienden al ecosistema AIoT de Xiaomi. Los scooters eléctricos estarán disponibles con precios promocionales e incluirán un casco de regalo, promoviendo alternativas de movilidad más seguras y accesibles.

En tanto, los televisores Xiaomi TV S Pro MiniLED, en tamaños de 55”, 65” y 75”, se ofrecerán junto a una aspiradora Robot Vacuum, integrando entretenimiento y soluciones de limpieza inteligente para el hogar.

Con esta tienda, Xiaomi reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado peruano y su objetivo de democratizar el acceso a tecnología de calidad.

La compañía continuará impulsando la apertura de nuevos puntos de venta y la renovación de espacios estratégicos en distintas regiones del país, fortaleciendo su ecosistema y su cercanía con los usuarios.