El Instituto Geofísico del Perú reportó un movimiento sísmico ocurrido el 26 de diciembre de 2025 a las 19:35:15, con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 29 km.

El epicentro se localizó a 52 km al suroeste de Supe Puerto, provincia de Barranca, región Lima.

El evento sísmico tuvo una intensidad de nivel III en Supe Puerto, lo que indica que fue sentido de manera leve por la población, sin causar daños materiales reportados hasta el momento.

Las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil monitorean la zona para evaluar posibles afectaciones.

Frente a este tipo de eventos naturales, es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada y adopte medidas preventivas que contribuyan a reducir riesgos.

Recomendaciones ante un sismo

🔸 Conserva la calma y mantente informado a través de fuentes oficiales.

🔸 Identifica zonas seguras en tu vivienda, trabajo y escuela.

🔸 Evita el uso de ascensores y no corras durante el sismo.

🔸 Aléjate de ventanas, espejos, cables eléctricos y objetos que puedan caer.

🔸 Si estás en un vehículo, detén la marcha y estaciona en un lugar seguro.

🔸 Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, radio a pilas, linterna, botiquín y documentos importantes.

🔸 Revisa la estructura de tu vivienda después del sismo. Si observas grietas o daños, informa a las autoridades.

🔸 Si estás en la costa, mantente alerta ante posibles alertas de tsunami emitidas por el COEN o el IGP.