Un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche de hoy, 27 de diciembre de 2025, a las 21:51 horas, en Chimbote y fue percibido en Lima y varias regiones del país, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0829, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 52 kilómetros y su epicentro se ubicó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. La intensidad alcanzó el grado V en Chimbote.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0829

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 21:51:48

Magnitud: 6.0

Profundidad: 52km

Latitud: -9.09

Longitud: -79.19

Intensidad: V Chimbote

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa – Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales de consideración; sin embargo, las autoridades continúan con el monitoreo correspondiente ante posibles réplicas.

Recomendaciones de Indeci ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y seguir estas recomendaciones básicas antes, durante y después de un sismo:

Durante el sismo

Mantén la calma y ubícate en zonas seguras (al costado de columnas o muros estructurales).

(al costado de columnas o muros estructurales). Aléjate de ventanas, repisas y objetos que puedan caer .

. No uses ascensores. No seas valiente innecesario.

Después del sismo

Verifica si hay daños en tu vivienda y posibles fugas de gas o electricidad.

y posibles fugas de gas o electricidad. Atiende a personas heridas y sigue información oficial .

. Prepárate ante posibles réplicas (sí, pueden venir).

Prevención

Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y botiquín.

con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y botiquín. Participa en simulacros y conoce las rutas de evacuación de tu casa y centro de trabajo.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada por canales oficiales y evitar la difusión de rumores. En sismos, la información correcta también salva vidas.