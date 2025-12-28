Un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche de hoy, 27 de diciembre de 2025, a las 21:51 horas, en Chimbote y fue percibido en Lima y varias regiones del país, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0829, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 52 kilómetros y su epicentro se ubicó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. La intensidad alcanzó el grado V en Chimbote.
Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales de consideración; sin embargo, las autoridades continúan con el monitoreo correspondiente ante posibles réplicas.
Recomendaciones de Indeci ante sismos
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y seguir estas recomendaciones básicas antes, durante y después de un sismo:
Durante el sismo
- Mantén la calma y ubícate en zonas seguras (al costado de columnas o muros estructurales).
- Aléjate de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
- No uses ascensores. No seas valiente innecesario.
Después del sismo
- Verifica si hay daños en tu vivienda y posibles fugas de gas o electricidad.
- Atiende a personas heridas y sigue información oficial.
- Prepárate ante posibles réplicas (sí, pueden venir).
Prevención
- Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y botiquín.
- Participa en simulacros y conoce las rutas de evacuación de tu casa y centro de trabajo.
Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada por canales oficiales y evitar la difusión de rumores. En sismos, la información correcta también salva vidas.