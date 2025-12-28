El empleo directamente asociado a las exportaciones mantuvo una tendencia positiva en el último año.

Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, el número de puestos de trabajo vinculados a los envíos al exterior alcanzó 1 millón 524 mil, lo que representó un incremento de 1.8% frente al mes previo, según informó el CIEN-ADEX, brazo técnico de la Asociación de Exportadores.

Este avance se da en un contexto de mayor dinamismo del empleo formal privado y confirma el peso del sector exportador como uno de los principales motores laborales del país.

Exportaciones tradicionales sostienen el crecimiento

De acuerdo con el reporte Empleo asociado a las exportaciones – octubre 2025, los puestos generados por los despachos tradicionales sumaron 642 mil 002, lo que significó un crecimiento de 5%.

En contraste, los envíos no tradicionales concentraron 881 mil 504 empleos, con una ligera contracción de -0.4%.

Este comportamiento diferenciado refleja el mejor desempeño de sectores vinculados a materias primas frente a algunos rubros industriales y manufactureros.

Peso del empleo exportador en el mercado laboral formal

Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, en octubre de 2025 el país registró 4 millones 665 mil empleos privados formales, cifra que representó un crecimiento mensual de 4.2%.

Dentro de ese total, los trabajos directamente asociados a las exportaciones explicaron el 32.7%, consolidando su relevancia en la estructura laboral nacional.

Sectores líderes y rubros con mayor crecimiento

Por stock de empleo, destacaron tres actividades que concentraron más del 83% de los puestos generados: la agroindustria (647 mil 689), la minería tradicional (405 mil 419) y el agro primario (215 mil 086). La demanda internacional de productos como arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos, café y azúcar, así como de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno, explicó este desempeño.

En términos de crecimiento, sobresalieron el agro primario (9.2%), la pesca y acuicultura (4.9%) y la minería tradicional (3.2%). En el otro extremo, siete de los quince rubros evaluados mostraron retrocesos, entre ellos joyería, madera, agroindustria, confecciones y metalmecánica.

Mercados externos que más empleo generan

Por destinos, Estados Unidos se consolidó como el principal generador de empleo directo asociado a las exportaciones, con 392 mil 440 puestos (25.8% del total). Le siguieron la Unión Europea (324 mil 850), China (260 mil 549) y Canadá (67 mil 411).

Asimismo, Australia, Colombia e India registraron los mayores incrementos mensuales en generación de empleo exportador, con tasas de crecimiento de 14.8%, 5.8% y 4.7%, respectivamente.

Distribución regional del empleo exportador

El informe del CIEN-ADEX revela que la costa —incluyendo Lima y Callao— concentró el 75.6% de los puestos de trabajo directos vinculados al sector exportador.

De las once regiones evaluadas, nueve mostraron resultados positivos, lideradas por Tacna, Callao, Tumbes, Arequipa y Moquegua.

La región andina concentró el 20.7% del empleo exportador, mientras que la Amazonía apenas alcanzó el 3.7%, pese a representar alrededor del 60% del territorio nacional.

Por stock, destacaron Cajamarca en la zona andina y San Martín en la amazónica.

A nivel regional, Lima, Ica, La Libertad, Piura, Cajamarca y Lambayeque se posicionaron como las regiones con mayor número de empleos directos asociados a las exportaciones.