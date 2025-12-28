La tranquilidad de la noche en Chimbote se vio interrumpida abruptamente. Un fuerte sismo de magnitud 6.0, registrado a las 21:52 horas del último sábado 27 de diciembre, desató la alarma en la ciudad portuaria.

Si bien no se han reportado víctimas mortales hasta el momento, la intensidad del sacudón quedó registrada en múltiples cámaras de seguridad que hoy revelan la magnitud del miedo vivido por la población.

Las imágenes, que ya circulan en redes sociales y medios digitales como andina.pe, son el testimonio gráfico de segundos interminables de angustia, donde la reacción rápida de los vecinos fue clave para evitar tragedias mayores.

Pánico en las calles: La evacuación minuto a minuto

Los registros audiovisuales inician marcando las 21:52 p. m. En zonas residenciales de Chimbote, las cámaras captaron el preciso instante en que el suelo comenzó a vibrar. Lo que comenzó como un leve movimiento, rápidamente escaló en intensidad.

En cuestión de segundos, decenas de familias abandonaron sus viviendas. Los videos muestran a padres cargando a sus hijos pequeños en brazos y a jóvenes ayudando a adultos mayores a salir hacia el centro de la pista, la zona más segura ante la posible caída de postes o cables eléctricos, los cuales se mecían violentamente por la fuerza de la naturaleza.

En algunos sectores, el alumbrado público parpadeó, sumiendo las calles en penumbra y aumentando el nerviosismo.

Destrozos en negocios y caída de productos

Uno de los ángulos más impresionantes proviene del interior de un minimarket local. La cámara de seguridad interna registró cómo la fuerza lateral del sismo provocó que gran parte de la mercadería se precipitara al suelo.

Botellas de productos de limpieza, abarrotes y envases de vidrio cayeron estrepitosamente de las estanterías, cubriendo los pasillos de líquidos y escombros.

Estas imágenes evidencian la fuerza con la que el temblor sacudió las estructuras, obligando a los comerciantes a realizar un balance de daños materiales esta mañana.

Vidrios rotos y fachadas afectadas

En el exterior, otras cámaras de videovigilancia captaron la caída de mampostería y vidrios de ventanas en edificios multifamiliares y galerías comerciales.

Afortunadamente, los videos muestran las veredas despejadas en el momento exacto del desprendimiento, lo que evitó heridos por cortes o golpes.

Tras el cese del movimiento, grupos de vecinos permanecieron en la vía pública, temerosos de las réplicas, organizándose en círculos de seguridad.

¿Qué hacer ante un sismo? Recomendaciones de seguridad

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que es vital mantener una cultura de prevención. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía las siguientes pautas:

Mantenga la calma: El pánico es el peor enemigo. Ubíquese en las Zonas de Seguridad Interna (columnas, vigas, muros estructurales).

El pánico es el peor enemigo. Ubíquese en las Zonas de Seguridad Interna (columnas, vigas, muros estructurales). Mochila de Emergencia: Tenga siempre lista una mochila con agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y un botiquín de primeros auxilios.

Tenga siempre lista una mochila con agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y un botiquín de primeros auxilios. Plan de Evacuación Familiar: Acuerde con su familia las rutas de salida y un punto de encuentro exterior.

Acuerde con su familia las rutas de salida y un punto de encuentro exterior. Mensajería de voz: Ante la saturación de líneas telefónicas, utilice mensajes de texto o la casilla de voz 119 para comunicarse con sus familiares.