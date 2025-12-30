La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el uso obligatorio del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” en la publicidad institucional y en las comunicaciones informativas dirigidas a la población.

La medida establece una nueva política de comunicación social que deberá ser aplicada por todas las entidades del Poder Ejecutivo.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 366-2025-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Política de comunicación de cumplimiento obligatorio

De acuerdo con la norma, el uso del lema y su identidad visual será de carácter obligatorio en toda publicidad institucional informativa, así como en los mensajes mediante los cuales las entidades del Ejecutivo comuniquen los servicios que brindan a la ciudadanía.

Con esta decisión, el Gobierno busca establecer un mensaje unificado en sus acciones comunicacionales, reforzando una línea común en la forma en que se informa a la población.

Sentido del lema aprobado por la PCM

En la parte considerativa de la resolución se señala que la frase “¡El Perú a toda máquina!” sintetiza la idea de un accionar permanente, firme y sin pausas frente a la delincuencia, concepto que la norma identifica como una característica central de la actual gestión gubernamental.

Bajo ese enfoque, la PCM considera necesario contar con una política de comunicación social que sea aplicada de manera uniforme por todas las entidades del Poder Ejecutivo.

Lineamientos y desarrollo del Perú a toda máquina

La resolución precisa que la Secretaría de Comunicación Social de la PCM será la encargada de definir el desarrollo visual del logotipo asociado al lema.

Asimismo, dicha instancia deberá emitir los lineamientos técnicos y comunicacionales necesarios para garantizar la correcta aplicación de esta disposición en todas las entidades obligadas.

El dispositivo legal cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y marca un nuevo paso en la estandarización de la comunicación institucional del Ejecutivo.