Pol Deportes, el adolescente que es viral luego de narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente José Jerí.

Clíver Huamán llegó junto a su familia y fue reconocido por su historia de lucha, talento y amor por el deporte.

No fue solo una visita institucional; fue un mensaje claro: en el Perú, los sueños también llegan a lo más alto.

Clíver es un joven narrador deportivo que, desde lo alto de un cerro frente al estadio Monumental, emocionó a miles con su pasión durante la final de la Copa Libertadores 2025.

Sin credenciales ni equipos, con solo un celular y una bandera, Pol demostró que el corazón siempre tiene señal. Su historia, que nació en Andahuaylas, Apurímac, ha tocado fibras en todo el país.

Pol Deportes con su madre y padre

Porque no solo narra goles; narra con el alma y en quechua, honrando nuestras lenguas originarias y llevando identidad a cada transmisión.

José Jerí lo apóyará

Durante la visita, el presidente reafirmó su compromiso con apoyar el desarrollo profesional de Clíver. Junto a sus padres y su hermano, Pol escuchó con atención, mientras su mirada reflejaba gratitud y determinación.

El mandatario valoró el impacto que tiene su voz, no solo en el fútbol, sino en la representación de una juventud que no se rinde, que se levanta y se abre camino, aún desde los lugares más olvidados.

La familia de Pol agradeció la acogida y el respaldo para que él pueda seguir creciendo como narrador.

Porque detrás de cada transmisión, hay un sueño compartido: el de un joven que representa al Perú que persevera, que ama lo que hace y que nos recuerda que, cuando se lucha con el alma, todo es posible.

💙⚽ ¡Vamos, Pol! Tu voz ya no solo narra partidos, narra el futuro de un país que te escucha y te acompaña.