Un sismo de magnitud 4.4 fue registrado este martes a las 11:11:20 a. m. (hora local) en la región Ucayali, según el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0837 del Instituto Geofísico del Perú.

El epicentro se ubicó a 13 km al noreste de Curimaná, provincia de Padre Abad – Ucayali, con latitud -8.38, longitud -75.07 y una profundidad de 119 km, lo que indica que fue un evento de origen relativamente profundo.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado daños materiales significativos ni víctimas. Usuarios en redes sociales compartieron vídeos y comentarios sobre el temblor, que fue sentido en varias localidades de la región, provocando que muchas personas recordaran de inmediato el famoso y poco deseado “pasito sísmico”.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0837

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 11:11:20

Magnitud: 4.4

Profundidad: 119km

Latitud: -8.38

Longitud: -75.07

Referencia: 13 km al NE de Curimaná, Padre Abad – Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 30, 2025

¿Qué significa una magnitud 4.4?

Un sismo de magnitud 4.4 suele sentirse con claridad, especialmente en zonas cercanas al epicentro, pero raramente causa daños estructurales severos, sobre todo cuando la profundidad es moderada o alta, como en este caso.

Recomendaciones preventivas de Defensa Civil ante sismos

Aunque este movimiento no causó estragos, nunca está de más recordarlo: la prevención salva vidas. Defensa Civil recomienda lo siguiente:

En casa o en el trabajo

Mantén la calma y evalúa rápidamente el entorno.

y evalúa rápidamente el entorno. Identifica y señaliza zonas seguras : esquinas interiores, bajo muebles robustos o marcos de puertas (siempre y cuando no estorben la evacuación).

: esquinas interiores, bajo muebles robustos o marcos de puertas (siempre y cuando no estorben la evacuación). Asegura objetos que puedan caer: cuadros, estantes, lámparas y equipos electrónicos.

que puedan caer: cuadros, estantes, lámparas y equipos electrónicos. Deja siempre pasos libres hacia salidas principales.

Durante un sismo

No corras hacia afuera sin antes evaluar si hay riesgo de caída de objetos.

hacia afuera sin antes evaluar si hay riesgo de caída de objetos. Aléjate de ventanas, espejos, estanterías y lámparas .

. Si estás en la calle, muévete a un espacio abierto, lejos de postes, árboles y cables eléctricos.

Si vas en vehículo

Detén tu auto de forma segura, alejado de puentes, túneles o cables sueltos .

. Permanece dentro del vehículo hasta que el temblor termine.

Kit de emergencia

Ten siempre a la mano:

Agua potable y alimentos no perecibles.

Linterna con baterías extra.

Botiquín de primeros auxilios.

Silbato, copias de documentos y cargador portátil.

Lo que debes saber

Perú es un país sísmico por naturaleza: está sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción entre placas tectónicas genera actividad frecuente. Estar preparado no es opcional: es esencial.

Sí, los sismos pueden sorprenderte… pero si ya tienes tu mochila lista y sabes dónde está tu punto seguro, al menos no te van a agarrar durmiendo (ni gritando).