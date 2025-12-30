Un trágico accidente ferroviario se registró este martes en la ruta turística hacia Machu Picchu, en la región Cusco.

El choque entre dos trenes dejó un fallecido y al menos 15 personas heridas. La víctima fue identificada como Roberto Cárdenas Loy, maquinista de una de las unidades siniestradas.

El hecho ocurrió en la zona de Pampaccahua, a la altura del kilómetro 97 del tendido férreo, según confirmó la concesionaria de la vía.

Se trata de un sector de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de Qorihuayrachina (kilómetro 82), punto donde se concentra el acceso vehicular más cercano.

Hasta allí llegaron ambulancias y vehículos de rescate; sin embargo, los últimos tramos tuvieron que ser cubiertos a pie por las brigadas de emergencia para asistir a las víctimas.

Indecopi interviene

Ante la gravedad del incidente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció el inicio de una investigación de oficio para verificar el cumplimiento de los protocolos de atención y seguridad exigidos a las empresas operadoras.

La entidad informó que evaluará si los operadores ferroviarios ofrecieron atención médica oportuna a los pasajeros heridos y si cuentan con seguros adecuados para garantizar la asistencia a las personas afectadas.

Este hecho ha generado preocupación sobre las condiciones del servicio ferroviario turístico, clave para el acceso a uno de los principales destinos del país.

Asimismo, Indecopi analizará el impacto del choque sobre las frecuencias de traslado hacia Machu Picchu, ya que cientos de turistas contratan servicios diarios de tren en esta ruta.

El objetivo de la investigación es evitar que este tipo de incidentes afecten la experiencia y seguridad de los visitantes, así como prevenir futuras interrupciones en un circuito fundamental para el turismo en el Perú.