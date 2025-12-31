Un incendio clasificado como código 3 se registró la tarde de hoy martes 31 de diciembre en el distrito de Ate, generando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

El siniestro se originó en un depósito y almacén clandestino de pirotécnicos, ubicado entre la Carretera Central y la avenida Huarochirí, un sector con alta concentración de actividad comercial.

Desde los primeros minutos de la emergencia, el fuego mostró una rápida propagación debido al tipo de material almacenado, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de respuesta.

Durante el incendio era evidente la explosión de los productos pirotécnicos en varios momentos, lo que agravaba la situación.

Video de incendio (Fuente Agencia Andina)

Bomberos despliegan operativo para controlar las llamas

Hasta el lugar llegaron 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajan de manera intensa para confinar y extinguir el incendio.

Las labores cuentan incluso con el apoyo de los propietarios del local, mientras se evalúan los riesgos estructurales y de explosión en el área afectada.

Las condiciones del entorno y la naturaleza del material involucrado han complicado las tareas de control del fuego.

No se reportan heridos, pero la emergencia sigue en evaluación

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de personas heridas. Sin embargo, la información continúa en desarrollo, de acuerdo con los reportes difundidos por Canal N.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación ante la posibilidad de nuevas afectaciones.

Ministerio de Salud activa respuesta médica preventiva

Tras conocerse la emergencia, el Ministerio de Salud informó que se dispuso el envío de dos ambulancias del Samu, con el fin de brindar atención inmediata y trasladar a posibles heridos en caso de ser necesario.

Esta acción busca garantizar una respuesta oportuna frente a cualquier eventualidad derivada del incendio.

El incendio se desarrolla en una zona donde se comercializan artefactos pirotécnicos, lo que representa un factor de alto riesgo y dificulta las labores de control.

Sedapal confirmó el incremento del caudal de agua para asegurar el abastecimiento durante la emergencia.