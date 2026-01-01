Las primeras horas del 2026 confirmaron una tendencia preocupante: el fuego sigue siendo el principal enemigo en las festividades. En total se registraron 91 incendios en Lima desde la medianoche hasta la 1:00 p.m. de hoy 1 de enero.

Según el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), se registraron 144 emergencias a nivel nacional entre la medianoche y las 12:56 p.m.

La madrugada de fuego: Incendios lideran las cifras

La tranquilidad duró poco. Apenas seis minutos después de las 12:00 a.m., las sirenas se encendieron en el Cercado de Lima para atender el primer incendio de estructura del año en la Av. Aviación con Jr. García Naranjo. A partir de ese momento, la central 116 no paró de recibir alertas.

Los siniestros se concentraron en distritos populosos. San Juan de Lurigancho, Callao, San Martín de Porres y Villa El Salvador fueron los puntos más críticos.

En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, se combatieron múltiples incendios de viviendas de material noble en zonas como la Av. Independencia y Mariátegui.

En el Callao, el fuego afectó viviendas y almacenes en jirones como Washington y Andrés Santiago Vigil durante la madrugada.

El motivo recurrente detrás de estas cifras apunta al uso irresponsable de pirotécnicos. Un gran número de reportes fue clasificado como «Incendio de Terreno Baldío», incidentes que suelen ocurrir cuando cohetes o «ratas blancas» caen sobre maleza seca o lotes vacíos, amenazando con expandirse a casas vecinas. Casos de este tipo se registraron repetidamente en Villa El Salvador y Carabayllo.

Accidentes de tránsito: Cifras bajas pero con riesgo latente

A diferencia de la abrumadora cantidad de incendios, los accidentes vehiculares ocuparon un segundo lugar con una incidencia menor, bordeando las 20 atenciones en las primeras 13 horas.

Aunque la cifra es baja comparada con años anteriores, la gravedad no estuvo ausente. Los despistes de motos lineales fueron la constante en las vías rápidas.

Se reportaron accidentes en la Panamericana Sur (Lurín y San Juan de Miraflores) y en la Panamericana Norte (Los Olivos y Puente Piedra). En Chincha Alta, incluso se registró un accidente que involucró a una mototaxi.

Fugas de gas y emergencias médicas

La manipulación de las cocinas para la cena de Año Nuevo y el recalentado también generó sustos. Los bomberos atendieron cerca de 10 incidentes por materiales peligrosos, específicamente fugas de gas GLP.

Se controlaron situaciones de riesgo por balones de gas domésticos y vehiculares en distritos como San Miguel, Breña, Ancón y Villa María del Triunfo.

Adicionalmente, las ambulancias de los bomberos asistieron cerca de 35 emergencias médicas, que incluyeron desde caídas y dificultades respiratorias hasta heridos por agresión y arma blanca, como se reportó en Ica durante la mañana.

Recomendaciones: La prevención continúa

Con el verano recién empezando y el fin de semana largo por delante, es vital mantener la guardia alta. Los bomberos recomiendan:

No queme basura ni maleza: Los incendios en terrenos baldíos fueron una constante esta madrugada; evite arrojar colillas o pirotécnicos sobrantes en estas zonas.

Los incendios en terrenos baldíos fueron una constante esta madrugada; evite arrojar colillas o pirotécnicos sobrantes en estas zonas. Revise sus balones de gas: Tras la intensa cocina de anoche, verifique que las válvulas estén bien cerradas. Si huele a gas, ventile y no genere chispas.

Tras la intensa cocina de anoche, verifique que las válvulas estén bien cerradas. Si huele a gas, ventile y no genere chispas. Manejo defensivo: Si va a retornar de las playas por la Panamericana Sur o Norte, hágalo descansado y sobrio. Las motos lineales deben transitar con especial cuidado.

Las cifras no mienten: más de 90 incendios en pocas horas es una alerta que no podemos ignorar. La seguridad de su familia depende de la prevención. Ante cualquier emergencia real, el 116 está a su servicio las 24 horas.