En el contexto de las celebraciones por la llegada del Año Nuevo, el Instituto Nacional de Salud (INS), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta dirigida a la población sobre los riesgos que pueden generar algunos rituales tradicionales asociados a la limpieza energética y la buena suerte, como los conocidos baños de florecimiento.

Estas prácticas, muy difundidas en esta época del año, suelen realizarse sin medidas sanitarias adecuadas y pueden poner en peligro la salud de quienes las practican.

Uso de brebajes y sustancias desconocidas representa un riesgo

El biólogo Jorge Luis Cabrera Meléndez, especialista del INS, explicó que muchos de estos rituales incluyen el consumo de brebajes y la aplicación directa sobre el cuerpo de plantas, flores, pócimas e incluso animales, sin ningún tipo de control sanitario.

Advirtió que frotar a las personas con sustancias de origen desconocido, ingerir tragos preparados con aguardientes, químicos o hierbas maceradas de dudosa procedencia, puede ocasionar intoxicaciones, reacciones alérgicas, infecciones e incluso daños más severos a la salud.

Tradición e interculturalidad, pero con enfoque preventivo

El especialista señaló que el sector Salud reconoce y respeta los saberes ancestrales y la diversidad cultural vinculada a estas prácticas tradicionales. No obstante, subrayó que también existe la responsabilidad de brindar información preventiva que proteja la integridad de las personas y promueva estilos de vida seguros.

En ese marco, alertó especialmente sobre líquidos embotellados conocidos como “agua de siete iglesias”, “agua de cananga” o “agua de los siete espíritus”, los cuales no cuentan con registro sanitario y pueden generar intoxicaciones, sobre todo cuando son ingeridos.

El INS recomendó no beber el agua utilizada en los baños de florecimiento, ya que su composición puede provocar problemas estomacales, infecciones gastrointestinales o cuadros de diarrea.

Asimismo, advirtió que el contacto directo con estas sustancias podría generar irritaciones en la piel u otras reacciones adversas, dependiendo de los componentes utilizados en cada ritual.

Recomendaciones clave para evitar daños a la salud

Entre las principales recomendaciones, el INS señaló que, si se opta por el uso de plantas medicinales o flores, estas deben estar limpias, libres de hongos, sin mal olor y sin presencia de insectos. En el caso de flores frescas, deben encontrarse en buen estado y nunca marchitas.

El Minsa también aconsejó adquirir cualquier producto únicamente en establecimientos de confianza, verificar que los envases estén en buen estado y revisar siempre la fecha de vencimiento.

Niños y temperatura del agua: cuidados especiales

Los especialistas enfatizaron que los niños pequeños deben mantenerse alejados de este tipo de prácticas, ya que el contacto con sustancias desconocidas puede ocasionar alergias, erupciones cutáneas u otras complicaciones.

Finalmente, se exhortó a tener especial cuidado con la temperatura del agua cuando los rituales incluyan baños en tina, a fin de evitar quemaduras u otros accidentes domésticos.

El Minsa recordó que recibir el Año Nuevo cuidando la salud es la mejor manera de iniciar un nuevo ciclo, evitando riesgos innecesarios para las personas y sus familias.