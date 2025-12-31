En el contexto de las celebraciones por la llegada del Año Nuevo, el Instituto Nacional de Salud (INS), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta dirigida a la población sobre los riesgos que pueden generar algunos rituales tradicionales asociados a la limpieza energética y la buena suerte, como los conocidos baños de florecimiento.
Estas prácticas, muy difundidas en esta época del año, suelen realizarse sin medidas sanitarias adecuadas y pueden poner en peligro la salud de quienes las practican.
Uso de brebajes y sustancias desconocidas representa un riesgo
El biólogo Jorge Luis Cabrera Meléndez, especialista del INS, explicó que muchos de estos rituales incluyen el consumo de brebajes y la aplicación directa sobre el cuerpo de plantas, flores, pócimas e incluso animales, sin ningún tipo de control sanitario.
Advirtió que frotar a las personas con sustancias de origen desconocido, ingerir tragos preparados con aguardientes, químicos o hierbas maceradas de dudosa procedencia, puede ocasionar intoxicaciones, reacciones alérgicas, infecciones e incluso daños más severos a la salud.
Tradición e interculturalidad, pero con enfoque preventivo
El especialista señaló que el sector Salud reconoce y respeta los saberes ancestrales y la diversidad cultural vinculada a estas prácticas tradicionales. No obstante, subrayó que también existe la responsabilidad de brindar información preventiva que proteja la integridad de las personas y promueva estilos de vida seguros.
En ese marco, alertó especialmente sobre líquidos embotellados conocidos como “agua de siete iglesias”, “agua de cananga” o “agua de los siete espíritus”, los cuales no cuentan con registro sanitario y pueden generar intoxicaciones, sobre todo cuando son ingeridos.
Riesgos por ingestión y contacto con agua de los rituales
El INS recomendó no beber el agua utilizada en los baños de florecimiento, ya que su composición puede provocar problemas estomacales, infecciones gastrointestinales o cuadros de diarrea.
Asimismo, advirtió que el contacto directo con estas sustancias podría generar irritaciones en la piel u otras reacciones adversas, dependiendo de los componentes utilizados en cada ritual.
Recomendaciones clave para evitar daños a la salud
Entre las principales recomendaciones, el INS señaló que, si se opta por el uso de plantas medicinales o flores, estas deben estar limpias, libres de hongos, sin mal olor y sin presencia de insectos. En el caso de flores frescas, deben encontrarse en buen estado y nunca marchitas.
El Minsa también aconsejó adquirir cualquier producto únicamente en establecimientos de confianza, verificar que los envases estén en buen estado y revisar siempre la fecha de vencimiento.
Niños y temperatura del agua: cuidados especiales
Los especialistas enfatizaron que los niños pequeños deben mantenerse alejados de este tipo de prácticas, ya que el contacto con sustancias desconocidas puede ocasionar alergias, erupciones cutáneas u otras complicaciones.
Finalmente, se exhortó a tener especial cuidado con la temperatura del agua cuando los rituales incluyan baños en tina, a fin de evitar quemaduras u otros accidentes domésticos.
El Minsa recordó que recibir el Año Nuevo cuidando la salud es la mejor manera de iniciar un nuevo ciclo, evitando riesgos innecesarios para las personas y sus familias.