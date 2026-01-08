Un sismo de magnitud 5.6 se registró en los primeros minutos del 8 de enero de 2026 en la región Amazonas, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0018.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el temblor se produjo exactamente a las 00:17:49 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 106 kilómetros, característica que suele atenuar los efectos en superficie.

El epicentro fue localizado en las coordenadas latitud -3.99 y longitud -77.66, lo que sitúa el evento a 71 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0018

Fecha y Hora Local: 08/01/2026 00:17:49

Magnitud: 5.6

Profundidad: 106km

Latitud: -3.99

Longitud: -77.66

Intensidad: III-IV Santa María de Nieva

Referencia: 71 km al N de Santa María de Nieva, Condorcanqui – Amazonas — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 8, 2026

Intensidad percibida en Santa María de Nieva

De acuerdo con el reporte oficial, la intensidad del sismo fue estimada entre III y IV en la escala de Mercalli Modificada para Santa María de Nieva, lo que indica una percepción leve a moderada por parte de la población.

Este tipo de intensidad generalmente es sentida por personas en reposo, sin generar daños estructurales relevantes.

Contexto sísmico en la región Amazonas

La zona nororiental del país presenta actividad sísmica asociada a procesos tectónicos profundos.

En este caso, la profundidad intermedia del evento explica que, pese a la magnitud registrada, no se hayan reportado efectos severos en superficie.

El IGP continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica a nivel nacional.

Recomendaciones del Indeci ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población que, ante la ocurrencia de un sismo, es fundamental aplicar medidas de prevención antes, durante y después del evento para reducir riesgos personales y materiales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Conservar la calma y evitar correr o generar pánico, ya que esto puede provocar accidentes.

y evitar correr o generar pánico, ya que esto puede provocar accidentes. Ubicarse en zonas seguras previamente identificadas dentro de la vivienda, como columnas estructurales, muros de carga o espacios alejados de ventanas y objetos que puedan caer.

previamente identificadas dentro de la vivienda, como columnas estructurales, muros de carga o espacios alejados de ventanas y objetos que puedan caer. Alejarse de vidrios, repisas, lámparas y muebles altos , especialmente durante el movimiento telúrico.

, especialmente durante el movimiento telúrico. No utilizar ascensores y evitar las escaleras mientras dura el sismo.

y evitar las escaleras mientras dura el sismo. Si se encuentra en la vía pública, alejarse de postes, cables eléctricos, fachadas y estructuras inestables.

Tras el sismo, Indeci recomienda:

Revisar posibles daños en la vivienda antes de reingresar y cortar el suministro de gas y electricidad si se detectan anomalías.

antes de reingresar y cortar el suministro de gas y electricidad si se detectan anomalías. Mantener una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.

con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín y documentos importantes. Seguir únicamente información oficial emitida por el IGP, Indeci u otras autoridades competentes, evitando la difusión de rumores.

emitida por el IGP, Indeci u otras autoridades competentes, evitando la difusión de rumores. Estar atentos ante la posibilidad de réplicas, las cuales pueden presentarse en las horas o días posteriores.

Las autoridades reiteran la importancia de la cultura de prevención sísmica, especialmente en regiones con actividad tectónica constante como la Amazonía peruana.

Recuerda tener lista tu mochila de emergencia y protege a tu familia.