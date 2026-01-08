Un sismo de magnitud 4.0 se registró hoy 8 de enero del 2026 en la región Loreto. La actividad sísmica volvió a sentirse en la Amazonía peruana la mañana de este jueves.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el informe técnico IGP/CENSIS/RS 2026-0019, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:13:02 horas, con un epicentro ubicado a 55 kilómetros al norte de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas.

Las coordenadas registradas fueron latitud -5.41 y longitud -76.21. El sismo alcanzó una magnitud de 4.0 y se produjo a una profundidad de 127 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento profundo.

Este tipo de sismos, aunque pueden ser percibidos por la población, suelen reducir su impacto en superficie debido a la distancia desde el foco sísmico.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0019

Fecha y Hora Local: 08/01/2026 09:13:02

Magnitud: 4.0

Profundidad: 127km

Latitud: -5.41

Longitud: -76.21

Referencia: 55 km al N de Yurimaguas, Alto Amazonas – Loreto — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 8, 2026

Monitoreo permanente del IGP

El IGP mantiene una vigilancia constante de la actividad sísmica en el país con el objetivo de brindar información oportuna y precisa a la ciudadanía. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales asociados a este evento en la zona cercana al epicentro.

Importancia de la información oficial

Las autoridades recomiendan a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales y mantener la calma ante este tipo de fenómenos naturales, que forman parte de la dinámica geológica del territorio peruano.

Recomendaciones del Indeci ante sismos

Tras el reporte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía la importancia de estar preparada ante movimientos telúricos.

Entre sus principales recomendaciones se encuentran identificar zonas seguras dentro y fuera del hogar, participar en simulacros, contar con una mochila de emergencia y mantener la calma durante un sismo, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer.

Asimismo, Indeci exhorta a revisar las condiciones de las viviendas y seguir las indicaciones de las autoridades locales después de un evento sísmico, evitando la difusión de información no confirmada.