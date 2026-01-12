Lejos quedaron los routers que solo se escondían detrás de un mueble. Hoy, la conectividad del hogar exige alto desempeño, estabilidad y también una estética cuidada. Bajo esta premisa, Huawei presenta el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro.

Se trata de un dispositivo que combina la nueva generación de Wi-Fi 7 con un diseño pensado para integrarse visualmente en cualquier espacio.

Además de ofrecer mayor velocidad y estabilidad, este router busca redefinir el concepto tradicional de conectividad doméstica al convertirse en una pieza funcional y decorativa al mismo tiempo.

Diseño inspirado en la naturaleza que se adapta a tu hogar

El HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro marca un antes y un después en el diseño de routers al inspirarse en la forma de una montaña nevada.

Su acabado elegante y limpio le permite integrarse con facilidad en ambientes minimalistas, clásicos o incluso futuristas, sin romper la armonía del espacio.

Para reforzar esta propuesta estética, el router incorpora efectos de iluminación ambiental que varían según el momento del día.

Estos efectos recrean el amanecer y el atardecer sobre una montaña, aportando una luz suave capaz de iluminar parte de la habitación y reforzar su carácter decorativo.

Wi-Fi 7 y tecnologías avanzadas para una conexión más estable

En el apartado técnico, el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro es compatible con Wi-Fi 7, el estándar de conectividad más reciente.

Este avance no solo incrementa la velocidad, sino que mejora de forma notable la estabilidad de la red, incluso cuando múltiples dispositivos están conectados al mismo tiempo.

El router integra la modulación 4,096-QAM de última generación, que permite acelerar la transmisión de datos hasta en un 20 % frente a equipos con Wi-Fi 6.

A esto se suma la tecnología MLO (Multi-Link Operation) de doble banda, que aprovecha de manera inteligente los canales de 2.4 GHz y 5 GHz para optimizar la velocidad y reducir la latencia.

Gracias a esta combinación, el equipo alcanza velocidades de hasta 3.6 Gbps, permitiendo aprovechar al máximo el plan de internet contratado y garantizando una experiencia fluida para streaming, gaming y trabajo remoto.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

Cobertura total con tecnología Wi-Fi Mesh

La conectividad no solo depende de la velocidad, sino también del alcance. Con la tecnología Wi-Fi Mesh, el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro permite conectar hasta dos extensores adicionales, los cuales mantienen el mismo diseño e iluminación para conservar la estética del sistema.

Esta configuración amplía la cobertura a más de 550 metros cuadrados, ideal para casas de varios niveles.

Además, el router incorpora el chip Gigahome, desarrollado por Huawei, que integra inteligencia artificial para reducir la latencia, mejorar la estabilidad y gestionar múltiples dispositivos de forma eficiente.

El sistema se complementa con un amplificador de potencia de cuatro canales y un avanzado sistema de disipación de calor de doble flujo de aire con ventiladores Shark Fin de segunda generación, lo que garantiza un rendimiento estable incluso en sesiones prolongadas.

Seguridad inteligente para toda la familia

La protección de la red es otro de los pilares del HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. El router incluye herramientas enfocadas en la seguridad y la privacidad del hogar, como control parental para bloquear contenidos inapropiados, diagnóstico Wi-Fi visualizado mediante mapas de calor y HUAWEI HomeSec, el sistema propietario que ofrece cifrado avanzado y protección contra ataques de fuerza bruta.

Todas estas funciones pueden gestionarse fácilmente desde un smartphone, ya sea Android, iOS o dispositivos Huawei, simplificando la configuración y el control diario de la red.

Disponibilidad en Perú

El HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro estará disponible en Perú a partir del 15 de enero de 2026 a través de la HUAWEI Online Store.

Huawei invita a los usuarios a seguir sus redes sociales para conocer más detalles sobre este router que marca el inicio de una nueva generación de conectividad doméstica.